能源關稅雙夾擊！高市3/19赴美　陸學者：戰略綁定美越緊日陷越深

▲高市早苗319「首度」訪美，陸學者分析：戰略「綁定」美國恐陷命運轉折點。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗於3月19日展開就任後的首次訪美之旅，日本外交與防衛高層已密集赴美進行議程對接。大陸中國社會科學院美國研究所學者朱晨歌分析指出，儘管高市內閣對此次會晤寄予厚望，試圖藉此緩和能源焦慮與經貿壓力，日本正深陷「不對等同盟」的戰略悖論。高市政府為爭取美方戰略關注，不惜觸碰中國主權紅線作為「投名狀」，並無底線配合「交易型外交」，犧牲經濟主權以換取同盟安全感，只會讓日本命運更下墜。

近日，日美高層互動明顯加速。為日本首相高市早苗3月19日的訪美行程預熱，並為此次日美領導人會晤確定議程，日本經濟產業大臣、防衛大臣及外務省官員先後與美國商務部長、國防部長、國務院助理國務卿開展對話。這將是高市就任首相以來的首次赴美之旅。

《環球時報》報導，大陸中國社會科學院美國研究所學者朱晨歌分析指出，儘管日本對此次會晤期望極高，但適逢美國深度調整戰略優先事項、美以對伊朗軍事打擊引發全球能源市場動盪，高市早苗想藉此解決日本自身痼疾的意圖恐怕難以實現。

朱晨歌指出，高市早苗自1月以來反覆渲染空前規格的首腦外交，旨在為鞏固政權造勢。目前日本能源困境引發嚴重焦慮，逾九成原油依賴中東，隨著伊朗戰事愈演愈烈，霍爾木茲海峽遭封鎖，導致日本油價與電費大幅抬升，日本已擬近期單獨釋放石油儲備。

另一方面，日美關稅問題也使高市內閣不堪重負。在美國政府實施新一輪全球關稅後，日本面臨的物價上漲、勞動力不足等問題更為突出。朱晨歌認為，高市早苗亟待藉對美外交成果提振信心，甚至透過外交「真人秀」轉移國內批評火力，其焦點在於加強對美「綁定」，提升日本在美對外戰略中的存在感。

在經貿領域，高市早苗預計在會晤川普總統時就投資倡議「密切合作」，實則凸顯其配合美國要求、犧牲本國利益以換取對東亞地緣安全關注的外交取向。

在地區安全上，東京更擔心在「自由開放的印太」中影響力衰敗，憂慮川普政府重演尼克森時期的「越頂外交」，略過日本推進中美關係。朱晨歌分析，高市早苗可能會在防衛支出、中東安全問題上對美國更為順從，以求「日美同盟」達到更高水平。

朱晨歌強調，不對等同盟下的日本正深陷戰略悖論然而，不對等同盟下的日本正深陷戰略「悖論」：高市早苗此訪折射出日本在熱望大國地位與遭受同盟制約之間的戰略兩難。其越是想與美戰略綁定，越會在戰略陷阱中愈陷愈深。

其一，追求「安全保障」的錯誤手段只會讓其他國家對日本更加警惕。高市早苗政府為爭取美國的戰略注意，不惜以嚴重干涉中國內政、觸碰中國主權紅線為「投名狀」，主動將自己推上大國博弈的前台，必然喚起全球正義力量對軍國主義勢力的警惕和憂慮。

其二，擔當「模範盟友」卻無力應對同盟風險。日本在以擔當美國忠實盟友為榮的同時，也在消耗真金白銀，為全球關稅和對美投資買單。高市早苗政府對於「交易型外交」的無底線配合讓步，只會持續侵蝕本國經濟主權，讓本就險阻重重的經濟發展前景雪上加霜。

其三，戰略「雙標」導致外交政策高度割裂。高市早苗對美以在伊朗軍事行動違背國際法視而不見，對日本遭受的切實衝擊顧左右而言他，但在亞太地區又呼籲所謂的「基於規則的國際秩序」。究竟是因循「國際規則」，還是保持慕強？這會成為日本又一難以自圓其說的戰略死結。

朱晨歌總結，日本對美高層外交的新近動向，是其在追隨大國和自我「鬆綁」之間戰略空間日趨狹窄的鮮明體現，只會讓日本陷入意圖與能力錯配、手段和目標倒置的戰略險境。高市早苗或許希冀借此達成階段性目標，但在某種意義上，可能只會迎來日本戰略命運的急轉直下。