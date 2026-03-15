蜜月變噩夢！受困馬爾地夫近3週「搶不到機票」　多噴22萬只想逃

▲西蒙娜與狄恩舉辦私人婚禮後展開1週蜜月，未料因戰火受困馬爾地夫將近3週。（圖／翻攝臉書Simona Musu）



記者吳美依／綜合報導

外國一對夫婦原定在馬爾地夫（Maldives）舉辦浪漫海灘婚禮，並享受為期1週的蜜月假期，卻因中東戰火被迫滯留將近3週。他們的航班共計被重新安排又取消5次，卻又苦苦找不到替代航線，額外開支恐怕多達7000美元（約新台幣22.5萬元），「這簡直就是一場噩夢」。

蜜月變噩夢 沒飛機困旅館

西蒙娜（Simona Musu）與狄恩（Dean Scheepers）來自南非，如今定居阿姆斯特丹。他們2月22日抵達馬爾地夫時興奮不已，在五星級度假村的白沙灘舉行私人婚禮，現場有樂隊演奏並鋪滿玫瑰花瓣，一切都完美無瑕。然而預定返程當天，他們才發現航班已遭取消，情況急轉直下。

滯留期間，夫妻倆遠端處理工作事務，同時每日耗費數小時上網搜尋替代方案，但一些單程機票價格飆破3000美元（約新台幣9.6萬元），一些航班需要多次轉機，航程甚至長達56小時，另一些航班幾秒鐘內就被搶購一空。

▼馬爾地夫的海島美景吸引全球遊客。（圖／達志影像／美聯社）



雖然業者為滯留旅客提供折扣，他們仍無法長期負擔每晚約1500美元（約新台幣4.8萬元）的度假村住宿，於是轉往較平價的馬富施島（Maafushi），先後換了3間旅館，才終於找到一間舒適整潔的海景旅館，每晚約200美元（約新台幣6439元）。

額外開銷狂噴 終於搶到班機

儘管南非有為公民安排撤僑班機，但他們並未選擇這個方案，因為不確定政府「是否」或「能否」協助撤離定居海外的公民。夫妻倆接受CNN採訪時，額外開銷已累計5800至7000美元（約新台幣18.7萬至22.5萬元），只能期待保險能夠負擔。

經過超過2週的努力，兩人終於在沙烏地阿拉伯航空（Saudia）搶到3月13日機票，每張約980美元（約新台幣3.1萬元），航程包含在吉達（Jeddah）過夜13小時，總計耗時25小時才能回到阿姆斯特丹。

儘管對於飛越中東地區感到緊張，他們仍非常渴望回家。西蒙娜表示，「為了逃離這座天堂，我們願意做任何事情」。

▼中東危機打亂航空交通，圖為印度英蒂拉．甘地國際機場旅客觀看航班資訊顯示系統。（圖／路透）

中東航班仍大亂 這間受害最深

航空數據公司Cirium於13日發布的統計資料顯示，衝突爆發後中東地區已約5.2萬架次航班取消，影響近600萬名旅客，成為新冠疫情以來最嚴重的旅遊危機。

其中卡達航空（Qatar Airways）受到最大衝擊，FlightAware資料顯示，3月7日至11日期間，該公司每日取消率高達69%至81%，一共取消2185架次班機。