陳光復已手術復原顱骨　聽徐國勇談民主往事「睜眼聚精會神」

▲澎湖縣長陳光復與妻子吳淑瑾等人1991年絕食抗議。（圖／翻攝自Facebook／陳光復Chen Kuang-fu）

記者詹詠淇／台北報導

澎湖縣長陳光復過年期間重摔昏迷，一度失去呼吸心跳，目前仍在病房接受治療當中。陳光復的官方社群帳號今（15日）透露，陳光復昨日上午已將顱骨成形復原，身體的狀況都在往好的方向前進。此外，民進黨秘書長徐國勇前陣子前來探視，談到陳光復一路為台灣民主運動的勇氣與執著時，陳光復妻子吳淑瑾發現，陳光復一直睜著眼睛，似乎聚精會神地傾聽著，讓一旁的醫師也感受到陳光復的堅強意志。

陳光復的官方社群帳號今（15日）上午發出一張陳光復與妻子吳淑瑾1991年主張修憲，廢除萬年國會而絕食抗議的照片。

粉專指出，這兩日的陽光溫暖明亮，感謝鄉親好友持續的祝福，昨天上午陳光復已將顱骨成形復原，身體的狀況都在往好的方向前進。看著他紅潤的臉色，相信他那永不服輸的精神，正一點一滴地喚醒他的身體，每一天都在進步。

粉專表示，前一陣子，徐國勇親來探視，在病榻旁提及「光復兄」在台灣民主運動，一路走來的勇氣與執著，當年抗議萬年監察院的老賊，被捉進土城看守所，並遭判刑入獄的事蹟。

粉專說，吳淑瑾發現陳光復一直睜著眼睛，似乎聚精會神地傾聽著，讓一旁的醫師也感受到陳光復的堅強意志。當年那個為民主、為理想，命都可以不要的硬漢，絕食抗議，要為台灣爭民主，主張修憲，廢除萬年國會。如今，守護民主、守護澎湖，仍是他念茲在茲的人生志業。

最後，粉專表示，面對大年初一的這場意外，感謝鄉親朋友持續且堅定的支持與關懷，「大家的祝福，將是給予我們的光復縣長，繼續前進的強大力量」。