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洩「橘子」被罵才到日本　柯文哲：是我也沒那麼白癡敢回來

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲涉入的京華城案將於3月26日一審宣判。由於被視為核心關鍵人物的前貼身秘書「橘子」許芷瑜在檢方發動搜索前已在日本，遲未歸國，讓柯文哲打算到東京大學參加兒子畢業典禮的動機被質疑。柯文哲近日表示，「我現在哪裡敢聯絡」，她本來就是被他罵一罵，不爽就去日本讀書；柯也認為，眾望基金會董事長李文宗的下落，讓橘子嚇到不敢回來，「要是我，我也沒有那麼白癡，我回去給你關幹什麼？」

柯文哲日前在《錢子梅政經》專訪時被問及一定要參加兒子畢業典禮時表示，東京大學畢業典禮的時間是他可以決定的嗎？日本是3月跟9月舉辦畢業典禮，由於兒子是去年10年完成畢業論文，所以輪到今年3月，「審判的時間也不是我決定的，東京帝國大學（指東京大學）畢業典禮的時間也不是我決定的，所以這個關我屁事」。

柯文哲說，兒子的老師通知兒子參加畢業典禮，兒子當然問媽媽要不要去，那媽媽很想去，就來遊說他，所以他決定要不要問問看律師，「我是可去可不去」。

對於去日本參加兒子畢業典禮與被連結到「橘子」下落 ，柯文哲表示，「我現在哪裡敢聯絡」，她本來就是被他罵一罵，不爽就去日本讀書，案子爆發後，看到李文宗，「我看到李文宗的下場，我也不敢回來，李文宗才是有夠冤枉」，什麼事都沒幹竟然被關一個月，所以大家想說連李文宗被關成這樣子，這個（指橘子）來只是多一個被關。

主持人追問，是嚇到不敢回來？柯文哲說，「當然嚇到啊，要是我，我也沒有那麼白癡，我回去給你關幹什麼？」等一審判完且判決書都寫出來，「我再看看要不要回來，要是我會這樣」。針對橘子不回來說明是否會被害到？柯文哲表示，回來多一個人被關，李文宗被關多久，被押3個月好不容易出庭，法官卻說弄錯了，可以回去，那關李幹什麼？就是為了關他才去關李。

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