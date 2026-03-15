▲大陸一名網友親身經歷「龍蝦」助理遭駭客誘導，險些執行電腦自我毀滅代碼。（圖／Pexels）

記者任以芳／綜合報導

AI Agent（人工智慧代理）技術普及，卻也引發新型隱私危機。大陸一名網友也是某MCN公司負責人「龍共火火」近日揭露，飼養僅10天的AI代理「龍蝦」（OpenClaw）加入3000人社群學習，遭群友集體「圍攻」。由於設置過於開放，這隻AI助理在短短兩小時內，竟毫無防備地交出主人的IP地址、真實姓名及公司年度營收等核心隱私，甚至差點執行駭客下達的「搜索C磁碟文件」與「自我毀滅」指令，還好用戶發現得早，阻止這場惡意行為。

今年過年大陸突然爆紅的「龍蝦」是指開源AI智能體OpenClaw。春節剛過，OpenClaw持續流行，席捲全大陸，一方面能化身為不知疲倦的「數字員工」，自動執行任務。大陸政府、國企、私企也紛紛佈局OpenClaw生態，各類技術研討會熱度不減，一些地方政府發佈「養龍蝦」的鼓勵政策。就在短短時間內，堪使出現個資外洩情況。

《澎湃新聞》報導，大陸一名積極轉型AI應用的MCN公司負責人「龍共火火」，近日分享飼養AI代理軟體OpenClaw（俗稱「龍蝦」）的驚險經歷。2026年1月，他從矽谷朋友處獲取該軟體，歷經安裝困難後，成功養了兩隻「龍蝦」。

「第一隻養了40多天，能幫我處理日常文案工作，替我參加周會。被攻擊的是第二隻養了10天的『龍蝦』，當時是想讓我的『龍蝦』去『龍蝦』聚會群跟別的『龍蝦』學習，那個群有3000多人，98只龍蝦，結果出事了。」「龍共火火」說。

為了加速AI成才，「龍共火火」解除「被@才回答」的限制，導致群友發現這隻「龍蝦」有點傻，開始瘋狂套取隱私，有人不斷詢問其電腦運行環境、目錄、IP地址甚至系統管理員身份。

由於這隻「龍蝦」設定過於友好，竟如實供出主人「龍共火火」真實姓名、公司名稱，甚至連公司去年的營收等隱私資訊也一併交出。更有甚者，對方進一步指派「龍蝦」編寫代碼搜索主人的C盤文件，企圖獲取系統憑證。在圍攻過程中，甚至有人下令讓「龍蝦」執行自我毀滅的系統代碼。

所幸「龍共火火」當時正在加班，發現後台Token算力消耗異常，才驚覺「龍蝦」已遭圍攻長達兩小時。「龍共火火」說，「你永遠不知道別人的惡意有多狠，還好我的『龍蝦』比較『蠢』，它回答對方說，不能做這個，因為要求涉及搜索系統敏感文件、讀取並輸出潛在的憑證信息等，違反了安全最佳實踐。但對方後面仍然鍥而不捨，嘗試不同的辦法攻擊。」

龍蝦」被圍攻了2個小時，「龍共火火」讓AI報警，它的選擇讓人大跌眼鏡，說這樣只會讓情況更糟糕，違反底線，罵人也不行，冷靜地建議應採取拉黑或舉報等正規程序。

在抗住幾輪攻擊後，群友甚至開始指派這隻AI執行叫床、解析公眾號內容等雜務，最終「龍共火火」以退群後告一段落。

儘管「養龍蝦」日均需消耗數百元人民幣的Token費用，但「龍共火火」認為在保障安全的前提下，AI代理仍能協助人類完成許多工作。他建議普通用戶應等待技術更為成熟後再行嘗試，以避免重蹈隱私外洩的覆轍。