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19歲少女遭活活烤死！誤入「200度麵包烤爐」　屍體流出焦黑液體

▲▼19歲少女遭麵包烤爐烤死！屍體流出焦黑液體。（圖／GoFundMe）

▲古西姆蘭被發現時已經成為焦黑屍體。（圖／GoFundMe）

記者王佩翊／編譯

加拿大一間沃爾瑪門市2024年10月發生駭人悲劇，一名19歲女員工古西姆蘭（Gursimran）被同在店內工作的母親發現陳屍在店內的步入式烤箱，她的屍體倒在烤爐內，流出黑褐色液體，完全焦黑無法辨識。

古西姆蘭的母親曼迪普（Mandip Kaur）公開發現女兒遺體的恐怖經過，她回憶道，當時她打開烤爐門看見女兒焦黑的身軀，旁邊還流淌著從屍體滲出的焦黑液體，讓她當場崩潰癱坐在地5到10分鐘無法動彈。

母女同班卻失聯 打開烤爐門驚見女兒慘死

死者古西姆蘭與母親曼迪普同在加拿大新斯科細亞省哈利法克斯一間沃爾瑪的烘焙部門工作，案發當天，曼迪普一直聯絡不上正在值班的女兒，她焦急地四處尋找，最後在店內的商用步入式烤爐中發現了古西姆蘭的遺體。

曼迪普表示，當時她看見烤爐內有類似柏油的黑褐色液體流出，打開門後才驚覺那些液體竟是從女兒身上滲出。這座大型烤爐溫度可達攝氏200度，平時用於烘烤冷凍麵包。曼迪普表示，女兒的遺體就躺在烤架旁邊，已經燒焦到完全無法辨識。

警方排除謀殺卻查不出真相 勞工部門稱設備無違規

警方最初將此案視為可能的謀殺案偵辦，但1個月後警方判定她的死亡「沒有可疑之處」。新斯科細亞省勞工技能暨移民部門的調查則顯示，案發時並未發現任何職場安全違規事項。該部門傳播總監漢納（Greg Hanna）向媒體表示，烤爐可以「從內部開啟」，且查無任何職業健康與安全法規違反情事導致這起死亡事件。勞工部門最終裁定沃爾瑪在此案中沒有任何過失。

事發後該店關閉4個月才重新營業，烘焙部門已遷至賣場其他位置，原本的大型步入式烤爐全數更換，目前店內可見的烤爐都是員工無法進入的小型機種。量販店外的路燈柱上至今仍掛著民眾為古西姆蘭獻上的鮮花。

母親駁斥自殺說 前一晚母女還在笑著慶祝

由於警方和勞工部門的調查結果都無法解釋古西姆蘭的確切死因，外界開始懷疑她是否選擇結束自己的生命。對此，曼迪普強烈否認，她向英國《每日郵報》表示，女兒熱愛生活、深愛家人，是個成績優異的好學生，曾擔任班級畢業生代表，原本計劃進入大學攻讀醫學，夢想成為一名醫生。

悲痛的母親回憶，事發前一晚她們還和親友一起歡笑慶祝。而古西姆蘭過世後，家裡甚至還收到她生前為自己訂購的包裹，這更讓曼迪普確信女兒絕無輕生念頭。

曼迪普形容女兒就像一般少女，喜歡音樂、化妝和買衣服，和父母相處融洽，與12歲的弟弟感情深厚。然而長達18個月的調查始終無法給出明確答案，讓原本關係緊密的家庭承受更大痛苦。

曼迪普無奈地說，經過這麼長時間的調查，警方仍然無法查明事情真相，他們找不到任何確切證據，沒有實質結果，什麼都不知道。

 
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