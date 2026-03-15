社工日將至！北市社會局推「社群接龍」　邀全民為社工打氣

生活中心／台北報導

4月2日「社工日」將至，台北市政府社會局提前展開暖身活動。台北市社會局長姚淑文近日在社群平台發文，向長期守護社會第一線的社工夥伴表達感謝，也宣布今年社會局特別規劃「社群串聯活動」，以「世界很大，但有人為你停下腳步」為主題，邀請社會各界透過社群平台留言接龍，寫下「我想對社工說一句話」，為社工加油打氣。

▲北市社會局推「社群接龍」 姚淑文引泰戈爾邀全民說一句話力挺社工。(圖／取自姚淑文臉書)

姚淑文在分享文中引用印度詩人泰戈爾的詩句：「生命因世界的需要而豐富，也因愛的需要而發現它的價值。」她表示，社工的工作往往是在他人最無助的時刻，願意停下腳步提供陪伴與協助，這份專業不只是解決問題，更是在社會角落促成改變的重要力量。

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隨著月底優良社工表揚活動與社工日即將到來，台北市社會局希望透過網路社群的力量，讓更多人認識社工的專業與價值。因此特別發起Facebook、Instagram與Threads的串聯活動，邀請社福機構、社工夥伴與市民一同參與留言接龍。

活動方式相當簡單，民眾只要在社群平台寫下「世界很大，但有人為你停下腳步」，並接續留言「我想對社工說一句話：＿＿＿＿」，再搭配「#我想對社工說一句話」「#世界很大」「#臺北市社會局」「#社工日」「#臺北社工」等標籤，即可加入這場網路串聯，讓感謝與支持持續擴散。

姚淑文表示，社工平日穿梭在城市各個角落，陪伴弱勢家庭、兒少、高齡者與需要協助的市民，是維繫社會安全網的重要力量。「世界很大，但只要有人願意停下腳步，關心就會被看見，改變也就可能發生。」她也強調，市府未來將持續優化社工執業環境，成為社工最堅實的後盾。

社會局也呼籲，不論是曾接受過社工協助的市民，或是認同社工價值的民眾，都能在社群平台響應活動，一同讓更多人看見社工的付出與溫度。