美軍加油機墜毀6死！殉職名單曝光　最年輕僅28歲

▲圖為美軍KC-135同溫層加油機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部14日公布墜毀伊拉克的KC-135同溫層加油機6人殉職名單，最年輕死者僅28歲。其中一名33歲死者在美國空軍服役7年，他的妻子心碎表示，2歲兒子與7個月雙胞胎永遠沒機會認識親生父親。

6人殉職名單公布 最年輕28歲

CNN報導，美軍一架KC-135同溫層加油機12日墜毀伊拉克西部，機上6人確認死亡，官方稱這起事故並非敵方火力或友軍誤擊造成，相關調查仍在進行中。

根據殉職名單，死者為33歲少校克林納（John A. Klinner）、31歲上尉薩維諾（Ariana G. Savino）、34歲技術軍士普魯特（Ashley B. Pruitt）、38歲上尉科瓦爾（Seth R. Koval）、30歲上尉安格斯特（Curtis J. Angst）與28歲技術軍士西蒙斯（Tyler H. Simmons）。

當中最年輕的是擔任空中加油操作員的西蒙斯，來自俄亥俄州哥倫布市，在被派往中東地區之前，隸屬於俄亥俄州瑞肯貝克空軍國民兵基地第121空中加油聯隊。

Tyler Simmons, 28, of Columbus, was one of three Ohio Air National Guard members who died when a KC-135 refueling aircraft crashed in western Iraq on March 12. https://t.co/pxnexRGz7t pic.twitter.com/MOZGXQBV7v — WSYX ABC 6 (@wsyx6) March 14, 2026

孩子永失父愛 遺孀心碎

紐約郵報指出，33歲死者克林納在美國空軍服役7年，今年1月才剛晉升少校，這次被調往支援史詩怒火行動（Operation Epic Fury），但如今卻無法回家見妻子和2歲兒子、7個月大雙胞胎。

遺孀莉比（Libby）稱，得知丈夫死訊讓她感到非常心碎，孩子們將永遠沒辦法認識爸爸，「他們不會看到他有多幽默風趣……他們再也無法感受到他那深深的愛了」。家人哈里爾（James Harrill）也稱，克林納生前熱愛戶外活動和健行，也是一名非常好的父親，非常愛家人。

US military crash that killed 6 troops in Iraq included 33-year-old father of three: 'A really good dad' https://t.co/RP6g5EwBLY pic.twitter.com/5MrWvrpC7D — New York Post (@nypost) March 14, 2026

中東戰火爆發2周 美軍13人陣亡

自從2月28日中東作戰行動開始以來，已有13名美軍士兵陣亡。另據國防部先前公布的數據，約有140名美軍士兵受傷，其中8人傷勢嚴重。