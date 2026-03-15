　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍加油機墜毀6死！殉職名單曝光　最年輕僅28歲

▲▼ 美軍KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為美軍KC-135同溫層加油機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國防部14日公布墜毀伊拉克的KC-135同溫層加油機6人殉職名單，最年輕死者僅28歲。其中一名33歲死者在美國空軍服役7年，他的妻子心碎表示，2歲兒子與7個月雙胞胎永遠沒機會認識親生父親。

6人殉職名單公布　最年輕28歲

CNN報導，美軍一架KC-135同溫層加油機12日墜毀伊拉克西部，機上6人確認死亡，官方稱這起事故並非敵方火力或友軍誤擊造成，相關調查仍在進行中。

根據殉職名單，死者為33歲少校克林納（John A. Klinner）、31歲上尉薩維諾（Ariana G. Savino）、34歲技術軍士普魯特（Ashley B. Pruitt）、38歲上尉科瓦爾（Seth R. Koval）、30歲上尉安格斯特（Curtis J. Angst）與28歲技術軍士西蒙斯（Tyler H. Simmons）。

當中最年輕的是擔任空中加油操作員的西蒙斯，來自俄亥俄州哥倫布市，在被派往中東地區之前，隸屬於俄亥俄州瑞肯貝克空軍國民兵基地第121空中加油聯隊。

孩子永失父愛　遺孀心碎

紐約郵報指出，33歲死者克林納在美國空軍服役7年，今年1月才剛晉升少校，這次被調往支援史詩怒火行動（Operation Epic Fury），但如今卻無法回家見妻子和2歲兒子、7個月大雙胞胎。

遺孀莉比（Libby）稱，得知丈夫死訊讓她感到非常心碎，孩子們將永遠沒辦法認識爸爸，「他們不會看到他有多幽默風趣……他們再也無法感受到他那深深的愛了」。家人哈里爾（James Harrill）也稱，克林納生前熱愛戶外活動和健行，也是一名非常好的父親，非常愛家人。

中東戰火爆發2周　美軍13人陣亡

自從2月28日中東作戰行動開始以來，已有13名美軍士兵陣亡。另據國防部先前公布的數據，約有140名美軍士兵受傷，其中8人傷勢嚴重。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狗狗慘死！飼主住處遭砸酒瓶　家屬喊冤：他很疼愛「健康」
獨／台中七期百貨男咳血亡　竟是睪丸癌末全身轉移
快訊／再轟3分砲！　委內瑞拉6局7比5逆轉日本
川普點名「中英法日韓」護航荷姆茲海峽　各國反應一次看
快訊／賈西亞開砲！　委內瑞拉追近4比5日本
認「橘子」被罵才到日本　柯文哲：是我也沒那麼白癡敢回來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美78歲阿公跑外送！她心疼募款「2800多萬灌爆」：好好退休

威脅荷姆茲海峽的噩夢！伊朗「低成本武器」無噪音　結合AI破壞船艦

神準預測川普遇刺！　知名靈媒拋震撼彈：世界版圖「今年將改變」

美軍加油機墜毀6死！殉職名單曝光　最年輕僅28歲

不只中東危險！全球9大場所「恐攻風險飆高」　咖啡廳、飯店都上榜

帶女兒狂射飛彈！金正恩握拳怒嗆「讓南韓恐懼」　可掛核彈頭報復

又反悔！伊朗女足拒唱國歌「7人求庇護」　只剩3人續留澳洲

川普點名中英法日韓護航荷姆茲海峽　各國反應一次看

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！　酸：確定新領袖還活著？

美駐伊拉克大使館遇襲「警告公民立即離境」！黑煙狂竄畫面曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

美78歲阿公跑外送！她心疼募款「2800多萬灌爆」：好好退休

威脅荷姆茲海峽的噩夢！伊朗「低成本武器」無噪音　結合AI破壞船艦

神準預測川普遇刺！　知名靈媒拋震撼彈：世界版圖「今年將改變」

美軍加油機墜毀6死！殉職名單曝光　最年輕僅28歲

不只中東危險！全球9大場所「恐攻風險飆高」　咖啡廳、飯店都上榜

帶女兒狂射飛彈！金正恩握拳怒嗆「讓南韓恐懼」　可掛核彈頭報復

又反悔！伊朗女足拒唱國歌「7人求庇護」　只剩3人續留澳洲

川普點名中英法日韓護航荷姆茲海峽　各國反應一次看

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！　酸：確定新領袖還活著？

美駐伊拉克大使館遇襲「警告公民立即離境」！黑煙狂竄畫面曝光

美78歲阿公跑外送！她心疼募款「2800多萬灌爆」：好好退休

使用陸自研藥！　美癌末七旬翁赴上海求醫病情穩定

台人「走在路上1惡習」新冠疫情後全消失！韓國人讚：羨慕台灣

威脅荷姆茲海峽的噩夢！伊朗「低成本武器」無噪音　結合AI破壞船艦

神準預測川普遇刺！　知名靈媒拋震撼彈：世界版圖「今年將改變」

「健康」慘死成白骨！飼主住處遭砸酒瓶　家屬喊冤：保證沒虐死狗

失蹤38天！彰化杜告犬「健康」生前曾被通報遭虐　再見成白骨

突收「銀行凍結警告信」一句話露餡　萬人傻：詐騙集團也在用AI

高雄嬤晚間倒垃圾失聯12小時！住家600米外尋獲　她一直繞圈

美政府私用《GTA聖安地列斯》台詞　狂宣伊朗戰爭網嘆：豈可兒戲

李洙赫演霸總「台詞太肉麻」自爆：腳趾摳地了XD

國際熱門新聞

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

花20萬投資「暴漲成1435萬」！日翁一刷存摺手抖

瑞士中立原則！　兩度拒絕美軍飛越領空

美軍狂轟伊朗哈爾克島　油價恐失控

2印油輪通過荷莫茲海峽　伊朗罕見放行

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！

川普點名聯合派艦　中英法表態了

美伊都拒絕停火！　川普押注「新領導層」軍事行動持續

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！

即／金正恩不忍了　向東發射「彈道飛彈」！

伊朗控烏克蘭挺以軍介入戰事　嗆將發動報復攻擊

台海貿易額是荷莫茲海峽2倍！　前英相：應嚇阻台海衝突更大衝擊

更多熱門

相關新聞

美駐伊拉克大使館　籲公民立即離境

美駐伊拉克大使館　籲公民立即離境

美國駐伊拉克大使館14日遇襲，隨後緊急向在伊美國公民發出警告，要求所有人「立即離境」，並且呼籲任何考慮留下的人「重新考慮」。

美軍狂轟伊朗哈爾克島　油價恐失控

美軍狂轟伊朗哈爾克島　油價恐失控

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

美伊都拒絕停火！　川普押注「新領導層」軍事行動持續

美伊都拒絕停火！　川普押注「新領導層」軍事行動持續

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

關鍵字：

美軍墜機伊拉克殉職KC-135北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿布瑞尤3分砲　委內瑞拉6局7比5逆轉日本

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

春雨！　2波「下最大」

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

快訊／台74重大車禍！聯結車車頭墜橋駕駛噴飛亡

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面