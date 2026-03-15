繼光香香雞「買經典組合送點心」　全新吉拿棒只送不賣

▲繼光香香雞推出春季超值選優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼光香香雞推出「春季美味超值選」優惠，購買經典組合即可獲贈任選4款點心，其中全新吉拿棒更是只送不賣，活動明天起至4月2日限時開跑。

繼光香香雞推出4款經典組合，包括「香香炸雞（X／XL）+阿根廷魷魚（M）」售價265元起、「香香炸雞（XL）+蒜脆杏鮑菇」售價245元、「香香奶辣腿丁+墨魚甜不辣」售價235元、「香香炸雞（L）+阿根廷魷魚（M）+蒜脆杏鮑菇」售價340元。

購買上述組合可免費獲得風味小食4選1，包括「甜心地瓜球」、「炸滷米血」、「田字薯餅」以及「迷你吉拿棒」。迷你吉拿棒為新推出點心，一次可吃到原味及紫薯2種口味，目前未開放單獨販售。

▲迷你吉拿棒為新品，目前未提供單獨販售。

▲漢堡王推1元加購優惠。

另外，漢堡王今天有「華堡套餐73折」優惠，套餐內含皇家華堡、小薯、中飲，原價231元，特價169元，再享1元加購「雞薯條」或「黃金QQ球」，換算最高享62折。

3月17日漢堡王再推「四層無麵包小肉霸餐（售價189元）」、「雙層無麵包小肉霸餐（售價139元）」，1元加購雞薯條或黃金QQ球。業者提醒，以上優惠皆不適用機場店、科技廠店、兒童樂園店。