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美78歲阿公跑外送！她心疼募款「2800多萬灌爆」：好好退休

▲▼78歲阿公跑外送　她心疼募款「2800多萬灌爆」：安心退休！。（圖／翻攝X）

▲理查努力送餐的身影，被顧客的門鈴監視器拍下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州一名78歲退休老爺爺為了負擔生活費與醫藥費，不得不與失業妻子一起跑外送，其遭遇被熱心顧客發現之後，立刻在網路上籌辦募款活動，截稿時已募得超過88萬美元（約新台幣2833萬元）善款。

老爺爺努力跑外送　她心疼尋人

根據一段門鈴監視器畫面，DoorDash外送員理查·普利（Richard Pulley）10日上午送餐時，拖著腳步緩緩走向顧客家門口，在階梯前猶豫片刻，才吃力地彎腰，放下星巴克咖啡。

屋主布列塔妮（Brittany Smith）看見鏡頭錄下外送員蹣跚送餐的身影，實在太過心疼，因此將畫面分享到TikTok，希望能在廣大網友協助下，找到這名「星巴克外送老爺爺」，並且果然很快就聯繫上對方。

善款灌爆　老夫妻驚訝感動

原來，普利和妻子布蘭達（Brenda）已經一起跑外送1年多，他負責送餐，太太幫忙開車。妻子突然遭到無故開除，又因年過70而遲遲找不到工作，家中只剩一份收入，加上生活成本與長期醫療費用，必須想辦法補貼才行。

得知這對結婚56年老夫妻的處境後，布列塔妮立刻發起募款活動，號召網友「幫助理查重返退休生活」，並且迅速獲得熱烈回響。

面對陌生人的慷慨解囊，夫妻倆震驚不已，「真的很難相信有這麼多人願意幫助我們，這些人甚至不認識我們。我們非常感謝每一個人，這筆錢真的減輕了我們的龐大壓力。」

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