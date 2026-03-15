卓榮泰自費包機赴日　陳水扁讚：台灣外交勝仗！趕快申請領公款

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

行政院長卓榮泰日前包機赴日觀賞2026經典賽引發在野狂罵，儘管他13日公布相關單據，整趟旅程花費近214萬，其中包機費用是208萬，證實為私人自費行程，仍遭在野黨立委猛轟。對此，前總統陳水扁14日表示，卓榮泰為台灣外交空間打了一場勝仗，沒道理自掏腰包，他支持卓趕快申領公款。

卓榮泰13公布相關包機單據，包括門票、當日遊覽車車資以及關鍵的包機費用等。根據單據顯示，遊覽車車資付日幣20萬，約台幣4萬元；比賽門票，一共台幣18500元；包機費用則為208萬。

卓榮泰傍晚時也在Threads表示，「（赴日看球）私人行程，無所評論，自費旅程，滿滿喜悅」，只要Team Taiwan越強、國人越團結，這樣就好！文末並標註「這趟旅程已經完成了」。

對此，陳水扁14日晚間在留言處回應，「卓院長的私人外交，賴總統的喪禮外交，李總統的度假外交，阿扁的迷航外交，都是為台灣拼外交」，恭喜卓榮泰再為台灣外交空間打了一場勝仗！

陳水扁還說，「不用客氣，沒道理自掏腰包，理直氣壯，趕快申領公款，這才是全民拼台灣的外交！阿扁支持您！」