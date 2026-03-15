川普點名中日韓5國軍艦護航荷姆茲海峽　韓考慮派清海部隊

▲2023年6月，南韓清海部隊第38分遣隊300名官兵結束在索馬利亞和荷姆茲海峽附近海域為期半年的反海盜行動，返回南韓昌原海軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普日前呼籲南韓、日本、中國、英國、法國派遣軍艦，前往護衛荷姆茲海峽航行安全、保持能源運輸暢通，引發國際關注。南韓目前在阿曼東方海域執行任務的清海部隊，是否將前往參與多國行動，將取決於未來是否收到美方正式請求，且可能需要經南韓國會批准。

在美國與以色列針對伊朗發動軍事行動持續近兩週之際，川普呼籲盟國派兵護航荷姆茲海峽，以恢復原油與商船的通行。此海峽是全球原油運輸要道，約占世界原油運輸量的20%，最狹窄處僅39公里，伊朗已在該處布置水雷，實際上阻斷多數船隻通行，且民用船隻遭襲事件頻傳。

川普也指出，即便伊朗已受挫，「他們仍可能派出無人機、投放水雷或發射短程導彈」，凸顯護航任務的高風險。

南韓政府官員表示，目前尚未收到美方正式派遣請求，但預料川普言論可能很快轉為官方請求。南韓政府立場是，一旦收到請求，將進行審慎評估，同時強調此行動風險高，且可能引發伊朗反制，必須謹慎考量。此外，美以兩國對伊朗的攻擊行動在國際法上仍存在正當性爭議，也可能影響南韓決策。

根據韓媒《YTN News》最新消息，針對是否回應川普政府派遣船艦前往荷姆茲海峽護衛航行安全的請求，南韓青瓦台稍早表示，未來會再與美國進行緊密溝通，並進行審慎評估。

▲新冠疫情期間，搭乘文武大王級驅逐艦的清海部隊，傳出至少有6名官兵與幹部確診。（圖／達志影像）

據悉，清海部隊自2009年起依聯合國安理會決議派駐索馬利亞外海的亞丁灣，主要執行反海盜及安全航行支援任務，至今已輪替至第47批，現派駐4400噸級驅逐艦大祚榮號，兵力達262人。過去，清海部隊曾參與「亞丁灣曙光行動」、利比亞與葉門撤僑行動，保障超過4萬艘船隻的航行安全。

2020年川普任期內，美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發動空襲，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）時，清海部隊也曾擴大任務至荷姆茲海峽，護航韓籍商船。

不過，南韓軍方指出，當時是「單獨行動」，且國會批准的派遣區域原本為亞丁灣一帶，雖有「保護國民必要時可延伸作戰海域」條款，使部隊可在荷姆茲海峽執行任務。但這次情況不同，若清海部隊成為多國聯合行動一部分，作戰性質將徹底改變，可能需要再次取得國會批准。

南韓軍方關係人士分析，除了國內程序外，也須觀察日本等周邊國家動向，以及國際局勢變化，才能決定是否派遣部隊。他表示，「很多因素需要綜合評估，尤其這次可能是多國聯合任務，不能單純依照過去經驗行事。」