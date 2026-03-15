日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

▲在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政府正評估引進烏克蘭製攻擊型無人機，以強化自衛隊戰力。多名消息人士透露，日本看重烏克蘭在對抗俄羅斯入侵過程中累積的實戰經驗與技術進展，認為相關無人機在電子干擾抗性與航程方面具有優勢。

根據日媒《共同社》獨家報導，日本政府已開始研究將烏克蘭製攻擊型無人機納入自衛隊裝備的可行性。隨著俄羅斯入侵戰爭持續，烏克蘭在無人機開發與生產技術方面快速進展，尤其在實戰環境中不斷改良性能，日本政府認為其相關經驗具有重要參考價值。

外交消息人士透露，此項合作構想最初由烏克蘭方面向日本提出。烏克蘭總統澤倫斯基過去也曾表達對日本提供防衛裝備的期待。日本政府內部同時在研究，未來是否與烏克蘭簽署涵蓋機密保護的「防衛裝備品與技術移轉協定」，以便推動軍事技術合作，藉此提升日本防衛體系，為未來國產化鋪路。

報導指出，日本政府也將其他國家的無人機納入評估，例如在相關領域具備高度技術的以色列產品。然而，由於以色列在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動引發國際批評，日本政府內部認為，相比之後與烏克蘭合作較容易獲得國內輿論支持。

日本防衛省相關人士指出，烏克蘭無人機被認為在抗電波干擾（jamming）能力與續航力方面表現突出，「日本在相關領域的經驗仍然有限，但烏克蘭透過實戰運用後持續在短時間內反覆改良，性能相當高。」

日本政府也希望透過引進與合作累積技術知識，為未來發展國產無人機奠定基礎。