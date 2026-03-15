　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

▲▼在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

▲在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備發射一架偵察無人機至俄軍陣地。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本政府正評估引進烏克蘭製攻擊型無人機，以強化自衛隊戰力。多名消息人士透露，日本看重烏克蘭在對抗俄羅斯入侵過程中累積的實戰經驗與技術進展，認為相關無人機在電子干擾抗性與航程方面具有優勢。

根據日媒《共同社》獨家報導，日本政府已開始研究將烏克蘭製攻擊型無人機納入自衛隊裝備的可行性。隨著俄羅斯入侵戰爭持續，烏克蘭在無人機開發與生產技術方面快速進展，尤其在實戰環境中不斷改良性能，日本政府認為其相關經驗具有重要參考價值。

外交消息人士透露，此項合作構想最初由烏克蘭方面向日本提出。烏克蘭總統澤倫斯基過去也曾表達對日本提供防衛裝備的期待。日本政府內部同時在研究，未來是否與烏克蘭簽署涵蓋機密保護的「防衛裝備品與技術移轉協定」，以便推動軍事技術合作，藉此提升日本防衛體系，為未來國產化鋪路。

報導指出，日本政府也將其他國家的無人機納入評估，例如在相關領域具備高度技術的以色列產品。然而，由於以色列在巴勒斯坦加薩地帶的軍事行動引發國際批評，日本政府內部認為，相比之後與烏克蘭合作較容易獲得國內輿論支持。

日本防衛省相關人士指出，烏克蘭無人機被認為在抗電波干擾（jamming）能力與續航力方面表現突出，「日本在相關領域的經驗仍然有限，但烏克蘭透過實戰運用後持續在短時間內反覆改良，性能相當高。」

日本政府也希望透過引進與合作累積技術知識，為未來發展國產無人機奠定基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
423 1 8122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日賺千萬暴利！至少12船「冒險硬闖」荷莫茲海峽　玩命內幕曝光
不排除3天內還有地震！　氣象署：最大達規模5
波斯灣國家頻遭轟！　伊朗反咬：都是以色列幹的
B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光
章子怡招牌尖臉消失！　「雙頰浮腫」近況曝光
馬杜洛疑「獄中崩潰照」曝！　每晚哭喊：我是委內瑞拉總統

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日賺千萬暴利！至少12船「冒險硬闖」荷莫茲海峽　玩命內幕曝光

半夜上廁所遇野生大象！　泰87歲阿公「內臟爆裂」遭活活踩死

美日基地遭中國鎖定！偵察衛星「每10分鐘通過日本」　監控台海動向

波斯灣國家頻頻遭轟！　伊朗反咬指控：都是以色列幹的

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑馬杜洛「獄中崩潰照」曝！　每晚在牢房哭喊：我是委內瑞拉總統

他剛戰勝肺癌「等公車遭槍殺」！竟是歹徒尋仇認錯人

日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

「BB Call、對講機」取代手機？莫斯科大規模斷網　宛如回到30年前

70秒搶走5400萬珠寶！　黑衣人闖入洗劫影片曝光

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

日賺千萬暴利！至少12船「冒險硬闖」荷莫茲海峽　玩命內幕曝光

半夜上廁所遇野生大象！　泰87歲阿公「內臟爆裂」遭活活踩死

美日基地遭中國鎖定！偵察衛星「每10分鐘通過日本」　監控台海動向

波斯灣國家頻頻遭轟！　伊朗反咬指控：都是以色列幹的

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑馬杜洛「獄中崩潰照」曝！　每晚在牢房哭喊：我是委內瑞拉總統

他剛戰勝肺癌「等公車遭槍殺」！竟是歹徒尋仇認錯人

日本研擬向烏克蘭採購「攻擊型無人機」　重視抗俄軍實戰經驗

「BB Call、對講機」取代手機？莫斯科大規模斷網　宛如回到30年前

70秒搶走5400萬珠寶！　黑衣人闖入洗劫影片曝光

30年老公寓要賣嗎？　過來人「見地段」勸別衝動

美伊戰爭持續　中國官媒：美目標變成打通荷莫茲海峽

快訊／疑邊坡起火　台鐵台中港＝清水間東正線封鎖

台南山上花園水道博物館河津櫻首度結果　淨水池旁驚見小櫻桃點綴枝頭

女大生每月砸1萬做醫美　老師愣「現在學生這麼有錢？」一票喊正常

日賺千萬暴利！至少12船「冒險硬闖」荷莫茲海峽　玩命內幕曝光

半夜上廁所遇野生大象！　泰87歲阿公「內臟爆裂」遭活活踩死

陸北斗衛星全新升級「釐米級」　終結外賣「最後百公尺」困境

藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

【港都變偉大航道】高雄港上萬海賊大遊行　草帽一行人、爆乳蛇姬都來了

國際熱門新聞

美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

瑞士中立原則！　兩度拒絕美軍飛越領空

花20萬投資「暴漲成1435萬」！日翁一刷存摺手抖

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

不只中東危險！全球9場所「恐攻風險飆高」

川普點名聯合派艦　中英法表態了

美軍狂轟伊朗哈爾克島　油價恐失控

2印油輪通過荷莫茲海峽　伊朗罕見放行

川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！

首爾膠囊飯店火災！日籍女重傷病危　16人失蹤

曾預測川普遇刺　靈媒：世界版圖今年將改變

伊朗擬准油輪過荷莫茲　條件是用人民幣結算

美伊都拒絕停火！　川普押注「新領導層」軍事行動持續

更多熱門

相關新聞

BB Call需求增！莫斯科斷網　宛如回到30年前

BB Call需求增！莫斯科斷網　宛如回到30年前

俄羅斯為防範烏克蘭無人機攻擊而實施的大規模斷網措施，卻也讓首都莫斯科的市民生活與商業活動受到嚴重干擾。民眾不僅無法接打電話、刷卡消費，就連叫車、領快遞都成了難題，彷彿一夕之間倒退回30年前的通訊時代，對紙本地圖、BB Call的需求大幅增加。

柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

柯文哲：當時橘子早就出國一個多月　我完全沒有連絡

20年前的今天！韓國WBC贏日本「投手丘插4國旗」

20年前的今天！韓國WBC贏日本「投手丘插4國旗」

哈瑪斯籲伊朗別打鄰國　F1賽事取消

哈瑪斯籲伊朗別打鄰國　F1賽事取消

首爾膠囊飯店火災！日籍女重傷病危　16人失蹤

首爾膠囊飯店火災！日籍女重傷病危　16人失蹤

關鍵字：

日韓要聞國際軍武俄烏戰爭日本無人機烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

台人「走在路上1惡習」新冠後全消失！韓國人羨煞

日本連霸夢碎！委內瑞拉8比5勝　睽違17年闖4強

春雨！　2波「下最大」

懷疑遭傳染性病　台南男當街怒殺男友

日本慘輸「最幹的是誰？」網秒給1答案：好中肯

快訊／國3今晨事故　成立緊急應變小組

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

他「排便怪怪的」罹2個大腸癌　醫驚：第一次遇到

廣東「熱水燙碗」消毒有效？實驗結果公布

大谷翔平救不了日本　日媒嘆

日本止步8強不甘心！大谷翔平獨自失落

Agoda常出包？老手推「日本訂房神站」：房源多又便宜

更多

最夯影音

更多
妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面