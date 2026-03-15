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帶女兒狂射飛彈！金正恩握拳怒嗆「讓南韓恐懼」　可掛核彈頭報復

▲▼北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩近日再度展示新型打擊武器。北韓官媒證實，金正恩帶著寶貝女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm「超精密多延長放射砲」（多管火箭彈）實彈打擊訓練。金正恩宣稱，該武器可對射程420公里內的敵軍招致不安，重申若無法阻止外部勢力入侵，這些武器將轉為「巨大破壞性的攻擊手段」。

根據北韓官媒《朝中社》今（15）日報導，北韓朝鮮人民軍西部地區長程炮兵部隊昨（14）日實施火力射擊訓練，共動用12門600mm超精密多管火箭砲與2個炮兵中隊。金正恩則與金主愛一同在現場觀看整個射擊過程，並透過監控畫面確認火箭彈命中情況。

▲▼金正恩指著飛彈試射監控畫面，向女兒金主愛詳細解說。（圖／翻攝自朝中社）

▲北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

金正恩在視察時表示，這場訓練的目的只是讓軍隊守本分。同時，他也透過試射向敵軍祭出嚴厲警告，「對我們採取敵對政策、即位在射程範圍420公里內的敵軍，（這款武器）可以招致其不安，讓他們能夠充分體驗戰術核武的破壞威力！」

外界普遍認為，金正恩直接點名「位在420公里射程範圍的敵軍」，明顯將矛頭指向南韓境內軍事目標。

南韓統一研究院資深研究委員洪敏（音譯）向《韓聯社》分析，北韓此舉等於公開展示其具備精準打擊南韓主要空軍基地的能力，包括平澤、烏山與群山等駐韓美軍與南韓空軍重要設施都在射程範圍內。他指出，若發射約60至80枚火箭彈，理論上可能使南韓核心空軍戰力陷入癱瘓。

該款600mm多管火箭砲可搭載北韓自主研發的戰術核彈頭「火山-31」。

▲▼北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

▲▼此次射擊行動的戰略假想敵目標，明顯指向南韓。（圖／路透）

▲▼北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

《朝中社》稱，此次射擊訓練中發射的火箭彈精準命中位於朝鮮東海（日本海）、距離約364.4公里的島嶼目標，命中率達100％。金正恩對此非常滿意，形容這款武器是「非常可怕而又充滿魅力」，聲稱目前世界上不存在性能超越這一武器系統的戰術武器，未來數年內也不會出現。

金正恩更強調，「最強大的攻擊力本身就是可靠的防衛力量」，並警告若無法預防來自外部勢力的軍事挑釁或入侵，北韓的防衛手段將立即轉為「第二使命」，也就是出動巨大而破壞性的攻擊武器。外界解讀，這番說法再次重申北韓將核武視為戰爭嚇阻力量，但在必要時也會作為報復打擊工具。

北韓官媒公布的照片顯示，12門火箭砲依序發射，畫面中金正恩一邊指著監控畫面，一邊向金主愛解說發射情況。北韓官媒《朝鮮中央電視台》播出的影片也拍到，在射擊完成後，金正恩握拳露出滿意神情。

近年來金主愛頻繁陪同父親出席軍事與武器相關活動，從導彈試射、軍事閱兵到軍工廠設施視察，持續提升其存在感，被視為北韓權力核心交替與世代傳承的重要象徵之一。

▲▼北韓最高領導人金正恩14日帶著女兒金主愛，前往平壤順安視察600mm多管火箭彈試射。（圖／路透）

▲600mm多管火箭彈可以掛載核彈頭，對南韓空軍設施實施精準打擊。（圖／路透）

根據《韓聯社》，此次參與試射的武器，很可能就是北韓2月18日舉行「贈送儀式」的新型600mm大口徑多管火箭砲。韓國國防安全論壇事務總長申鐘佑（音譯）分析，北韓此次報導首次提到「2個炮兵中隊」的編制，意味每個中隊配置6門火箭砲，顯示相關武器系統很可能已完成部隊編組並進入實戰部署階段。

據悉，南韓聯合參謀本部14日下午1時20分（台灣時間中午12時20分）偵測到北韓從平壤順安地區向東海（日本海）發射10餘枚彈道飛彈。分析認為，此次軍事動作除了展示新武器，也可能是回應美韓正在進行的年度聯合軍演「自由之盾」，同時向外界釋放政治與軍事訊號。

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