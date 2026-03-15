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美日基地遭中國鎖定！偵察衛星「每10分鐘通過日本」　監控台海動向

▲▼2025年9月，中國在山西省太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將遙感衛星發射升空。（圖／VCG）

▲2025年9月，中國在山西省太原衛星發射中心使用長征六號運載火箭，成功將遙感衛星發射升空。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

中國被指用於軍事偵察的「遙感（Yaogan）」衛星群，近期被發現以高頻率通過日本與周邊地區上空。日媒分析，平均約10分鐘就有一顆中國遙感衛星通過，而在駐日美軍與自衛隊基地周邊的上空，2小時內平均就有10顆衛星通過。日本政府認為，這些衛星可能用於掌握日美軍事動態，因此已提高警戒。

日媒《讀賣新聞》利用美國太空軍衛星追蹤網站「Space Track」的公開資料，並在太空工程專家與民間企業的協助下，對中國「遙感」系列衛星的軌道進行分析。資料顯示，截至2025年12月已確認約有160顆遙感衛星，其中研究團隊將過去3年間曾調整高度、被視為仍在運作的80顆衛星納入分析。

透過電腦模擬立體軌道後發現，這些衛星主要集中在北緯35度到南緯35度之間的區域運行，涵蓋日本、台灣與南海等戰略要地。分析結果顯示，多顆遙感衛星會接連飛越，使日本上空平均約每10分鐘就有一顆衛星經過。

進一步觀察衛星通過地點，包含神奈川縣橫須賀市、長崎縣佐世保市與沖繩縣等駐有自衛隊或美軍基地的地區。此外，日本以外的台灣、南海，以及美軍重要據點所在的美國領地關島上空，也都在衛星通過範圍內。

報導還指出，研究人員針對2025年12月底約一週的衛星軌道進行更細緻的分析，結果顯示，美國海軍橫須賀基地周邊上空平均每天約有60次衛星通過。以其中一天為例，在中午前短短2個小時內就有9顆衛星經過橫須賀基地上空，其中甚至有4顆衛星在幾乎同一時間內飛越。

日本政府已掌握相關衛星動向，並研判中國可能是為了在「台灣有事」等情境下，能夠立刻掌握日本與美國軍事部署與活動狀況，因此才會運用這些衛星。隨著相關監視能力的提升，也被視為中國在太空軍事偵察領域的重要進展。

一名航空自衛隊前高階幹部指出，「從目前衛星通過頻率來看，日美部隊的部署情況，可能幾乎隨時都被中國掌握」。另一名前幹部則認為，中國正試圖建立能追趕上美軍水準的監視能力，藉由大量衛星組成的偵察網絡，提升對區域軍事動態的掌握度。

據悉，所謂「遙感」衛星，是中國自2006年起陸續發射的人工衛星系列，外界普遍認為包含光學偵察衛星與通訊情報（SIGINT）蒐集衛星，多數在低地球軌道運行。

美國國會一份報告曾指出，若是部署在距離地球約3萬6000公里的靜止軌道版本，其性能甚至可能具備辨識「汽車大小物體」的能力，顯示相關偵察技術正持續提升。

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