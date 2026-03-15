川普下令重啟加州近海石油作業　因應荷姆茲海峽遭封鎖、油價飆升

▲美國總統川普13日準備登上空軍一號專機前往佛州。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在伊朗封鎖荷姆茲海峽、全球能源市場動盪之際，美國川普政府下令重啟加州近海石油作業。美國能源部表示，此舉旨在因應石油與天然氣供應中斷風險、強化國內能源安全，同時確保美國西岸軍事基地的燃料供應穩定。由於全球約20%油氣運輸需經過荷姆茲海峽，航道受阻已推升能源價格，白宮試圖透過增加國內產量緩解衝擊。

根據美媒《國會山莊報》，美國能源部長賴特（Chris Wright）於當地時間13日下令，要求能源公司Sable Offshore重啟位於加州外海的「聖塔伊內斯單元」（Santa Ynez Unit）以及「聖塔伊內斯管線系統」（Santa Ynez Pipeline System）運作。這項指令是依據川普同日簽署的行政命令發布，目的是因應供應中斷風險，並減少加州與美軍對外國石油的依賴。

賴特在聲明指出，「川普政府始終把所有美國人的能源安全放在首位，但部分州政府並未遵循同樣原則，恐帶來不僅影響居民、也危及國家安全的後果」。他表示，這項命令將強化美國石油供應，並恢復對國防與國家安全至關重要的輸油管線系統，確保西岸軍事基地能取得維持戰備所需的穩定能源。

美國能源部指出，相關設施每天可生產約5萬桶原油，相當於讓加州州內石油產量增加約15%，每月可替代近150萬桶進口原油。官員同時批評，加州數十年來針對可靠能源的激進政策導致國內產量下降，目前加州精煉石油中超過60%來自海外，其中相當一部分需經過荷姆茲海峽運輸，形成潛在的國安風險。

此外，川普簽署的行政命令也要求優先確保輸油管線的運輸能力，讓加州外海生產的原油能透過跨州管線輸送，藉此降低加州容易受到地緣政治衝擊的外國石油依賴。

不過，這項決定引發加州政府強烈反彈。加州司法部長邦塔（Rob Bonta）批評此舉是川普政府最新一次公然濫權，並表示州政府正評估所有法律選項，「我們不會袖手旁觀，任由聯邦政府持續對加州及其海岸線發動非法全面攻擊。」

事實上，加州早在今年1月就曾對川普政府批准相關輸油管線提起訴訟。邦塔當時指出，加州曾親身經歷海上漏油事故帶來的環境毀滅與公共健康災難，然而聯邦政府卻不惜一切代價規避州級法規監管。

另一方面，隨著伊朗關閉荷姆茲海峽，全球能源市場價格持續上升，但川普政府對油價飆升的憂慮態度相對淡定。川普日前表示，「當油價上漲時，我們會賺很多錢。」

此外，美國財政部也宣布暫時放寬對俄羅斯海上滯留石油的部分制裁，以穩定市場供應。美國財政部長貝森特更聲稱，這項「精準調整」措施將持續至4月11日，強調不會為俄羅斯政府帶來「重大財務利益」。