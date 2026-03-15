威脅荷姆茲海峽的噩夢！伊朗「低成本武器」無噪音　結合AI破壞船艦

US Navy’s New Strait of Hormuz Nightmare: Iran’s ‘Azhdar’ Stealth Underwater Drone Could Disrupt Global Shipping and Redefine Naval Warfarehttps://t.co/eVLvMSISJ5 — Defence Security Asia (@defence_asia) March 11, 2026

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗近年發展電動水下無人機「阿茲達爾」（Azhdar），正引發各國海軍高度警惕。外媒指出，這款採鋰電池驅動的水下無人載具擁有近乎無聲的潛航能力、最長可持續運作4天、航程超過600公里，一旦部署在全球能源運輸命脈的荷姆茲海峽，恐對美國海軍與商船航運造成長期威脅，也被視為改變未來海戰型態的重要武器。

根據軍事媒體《Defence Security Asia》，阿茲達爾水下無人載具（UUV）採用鋰電池推進系統，相較傳統燃燒引擎幾乎沒有機械震動與噪音，大幅降低聲紋特徵，使其在淺海與航運密集海域中更難被聲納偵測。尤其荷姆茲海峽海底地形複雜、背景噪音高，本就增加反潛探測難度，使這類「靜音無人機」更具隱蔽優勢。

阿茲達爾的航速約18至25節，在隱蔽與機動性之間取得平衡，可執行巡邏、監視、攔截甚至攻擊任務，目標不僅包括軍艦，也可能鎖定商船。其續航能力可達4天，使其能長時間潛伏於重要航道附近，持續監視或跟蹤船隻，而不需要人員直接操作。

Iran doesn't need surface ships to hold Hormuz. It never did.



The Azhdar UUV (unmanned underwater vehicle) runs at 25 knots, patrols for four days, covers 600km on a single charge. Silent. Invisible to most radar. Impossible to intercept from the air.



Combine that with… https://t.co/aX8Z9yAjlg pic.twitter.com/IpoxFV81yl — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 10, 2026

此外，這款無人潛航器的作戰半徑超過600公里，足以在波斯灣與周邊航道活動，形成持續性的水下威脅。分析認為，若由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）部署在荷姆茲海峽等戰略要地，可能讓成本遠低於大型軍艦的無人系統，也能對技術更先進的海軍力量形成挑戰。

荷姆茲海峽被視為全球最重要的能源航運通道之一，連接波斯灣產油國與亞洲、歐洲等市場。一旦該海域航運受到干擾，恐對全球能源市場與國際貿易造成連鎖衝擊。報導指出，在狹窄航道與高密度航運環境下，即使是體型較小的水下無人機，也可能透過騷擾或攻擊行動干擾航線安全。

更令軍事專家擔憂的是，未來這類水下無人機可能結合人工智慧（AI）技術，發展成「蜂群作戰」。透過同時部署多個低成本平台，形成分散式攻擊編隊，增加防禦系統的偵測與攔截難度。即使單一無人機被擊毀，其作戰價值仍可由群體行動發揮。

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報導也指出，未來若固態電池等新型能源技術成熟，水下無人機的性能可能進一步提升。研究預測，到2028年前後電池能量密度可達每公斤400至600瓦時，讓體型更小的無人機擁有更長續航與更高速度，甚至可能達到45至50節。

在武裝方面，類似阿茲達爾的水下無人機未來可能搭載約50公斤高能炸藥，例如CL-20。雖然威力不如大型魚雷，但仍足以破壞船體、推進系統或重要設備，達到「任務殺傷」（mission-kill）的效果，使軍艦暫時失去作戰能力。

分析指出，這類戰術不一定追求擊沉軍艦，而是透過多次攻擊迫使艦艇停航或維修，進而干擾海軍行動與航運安全。若在狹窄航道中發動攻擊，甚至可能迫使船隊暫停通行，對航運造成重大影響。