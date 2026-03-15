川普點名中英法日韓護航荷姆茲海峽　各國反應一次看

▲油輪在荷莫茲海峽附近的波斯灣航行。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普稱，受伊朗企圖封鎖荷莫茲海峽影響的國家應該和美國一起派遣軍艦護航油輪，並點名中國、法國、日本、南韓、英國。目前中英法已經做出回應。

中英語帶保留 法國否認出動戰艦

CNN報導，中國與英國並未正面回答是否會派遣軍艦前往荷莫茲海峽。中國駐美國大使館發言人稱，中方呼籲立即停止敵對行動，各方都有責任確保能源供應穩定暢通，「作為中東國家真誠的朋友和戰略夥伴，中國將繼續加強與包括衝突方在內的相關各方溝通，為緩解局勢、恢復和平發揮建設性作用」。

英國國防部發言人同樣未證實是否派遣軍艦，僅提到英國正與盟友及合作夥伴討論各種選項，目的是確保該區域的航運安全。

此外，針對早些時候傳出法國海軍正準備向中東派遣10艘戰艦的消息，法國外交部已正式透過社群平台X發文澄清，「航母打擊群仍留在東地中海。法國立場不變：防禦性、保護性」。

摧毀伊朗軍事力量 川普：目標100％癱瘓

川普在TruthSocial發文表示，伊朗正規軍事能力在美軍打擊下已全數崩潰，並以「斬首（Decapitated）」形容現狀。不過他也警告，伊朗仍具備佈設水雷、出動零星無人機或發射短程飛彈的不對稱作戰威脅。對此，美國海空軍正持續清空該海域，目標是將水面上出現的伊朗船隻全數擊沉。

荷莫茲海峽為全球石油運輸要道，目前美軍在海岸線的轟炸行動仍在持續。川普強調，美方的明確目標是在最短時間內讓海峽回歸開放、安全與自由的狀態。