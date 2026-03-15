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不只中東危險！全球9大場所「恐攻風險飆高」　咖啡廳、飯店都上榜

▲▼咖啡廳，餐廳，示意圖。（圖／CFP）

▲澳洲政府提醒，咖啡廳、餐廳等群聚地點恐攻風險大增。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

自美國與以色列2月28日聯手對伊朗發動軍事攻擊後，中東陷入戰火，如今不僅重創當地局勢，更牽動全球。除了阿拉伯半島及整個中東地區面臨空襲威脅，連美國、荷蘭都傳出猶太人場所遇襲事件。澳洲政府14日特別針對前往海外的旅客發布警示，提醒即使目的地不在中東，仍須格外留意9大類高風險場所，做好行程可能受阻的心理準備。

中轉過境潛藏危機　機場也非安全地帶

澳洲外交暨貿易部（DFAT）透過smartraveller網站指出，這波中東軍事衝突已造成大規模空域調整，不僅空域封閉、班機取消，就連不在中東地區旅行的遊客也可能受到波及。

特別是計劃在中東轉機的旅客，官方強烈建議改道其他地點。因為區域衝突隨時可能升級，過去已有機場、飯店、道路、橋梁等地點遭受飛彈或無人機襲擊的案例。此外，空域可能突然關閉，航班臨時改時間、改航線甚至停飛，邊境也可能無預警封閉，導致旅客無法離境，人身安全堪憂。

出發前48小時必做功課　專業諮詢不可少

澳洲政府呼籲近期計劃出國的民眾，務必詳閱目的地及所有中轉點的旅遊建議，並隨時關注最新資訊。若行程涉及「請勿前往」的國家或地區，無論是停留或轉機，都應立即聯繫航空公司或旅行社，確認是否有替代路線、重新訂位或申請退費。

DFAT特別提醒，在取得專業建議前，切勿貿然取消航班。同時要仔細檢視旅遊保險條款，了解班機延誤、取消及旅遊警示等級變動的理賠範圍。即使行程不經過高風險國家，旅客也應在出發前48小時再次確認航班狀態，直到抵達機場前都要密切追蹤動態。由於航空公司與保險公司客服近期業務量暴增，電話等候時間可能較長，遇到班機異動或警示升級時，務必保持與相關單位的聯繫。

9大高風險場所曝光　宗教據點首當其衝

DFAT警告，中東衝突可能在世界各地引發抗議活動與社會動盪，恐怖攻擊風險明顯攀升，並點名9大類高危險場所：

1、宗教場所
2、購物中心與傳統市場
3、大眾運輸及交通樞紐
4、酒吧、夜店、咖啡廳及餐廳
5、飯店與住宅區
6、大使館周邊
7、政府機構、警察局及軍事設施附近
8、音樂會與節慶活動
9、體育場館或運動場所

DFAT也建議民眾盡量避開以色列、美國的外交使團或與兩國利益相關的地點，在公共場所及人潮聚集處要對潛在威脅保持高度警覺，發現可疑狀況應立即通報警方。

掌握時事遵守當地規範　自身安全擺第一

旅行期間，安全永遠是首要考量。DFAT強調，旅客應認真看待官方警示內容，遵守當地政府的指示建議。出發前要多關注目的地與國際新聞動態，深入了解當地時事發展。澳洲政府目前將巴林、伊朗、伊拉克、以色列、科威特、黎巴嫩、巴勒斯坦、卡達、敘利亞、阿拉伯聯合大公國、葉門等中東國家與地區列為「請勿前往」等級。駐以色列、阿聯的澳洲大使館與領事館已關閉，派駐以色列、黎巴嫩、阿聯執行非必要任務的官員均已撤離，僅保留少數人員提供必要領事服務，所有官員眷屬也已全數離開中東地區。

 
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