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川普批「條件太爛」拒和伊朗談判！　酸：確定新領袖還活著？

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲川普對協議條件不滿意，拒絕在現階段與伊朗談判。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普14日接受NBC新聞專訪時明確表態，拒絕在現階段與伊朗達成任何協議，理由是「條件還不夠好」，但當被問及他可以接受的條件內容時，卻又拒絕回答。川普同時大膽質疑，伊朗新任最高領袖、哈米尼次子穆傑塔巴「是否真的還活著」。

根據CNN報導，川普在訪問中直言不諱地表示，儘管伊朗方面有意願進行談判，但他認為目前的條件還沒達到可接受的標準。當記者追問何種條件才算合格時，川普卻又保留底牌，拒絕透露更多細節，僅強調任何協議都必須「非常穩固」。

更引發外界關注的是，川普對伊朗新任最高領袖的存活狀態提出嚴重質疑。穆傑塔巴自從父親哈米尼身亡並接掌伊朗最高領袖的大位以來，始終未曾公開露面。伊朗總統顧問、總統之子尤塞夫·裴澤斯基安曾證實，穆傑塔巴在戰爭中受傷，但堅稱他人身安全無虞。不過外界仍數度懷疑，穆傑塔巴可能早已重傷昏迷，甚至已經離世。

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈米尼的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）據傳在接任新任領袖前就已經重傷昏迷。（圖／達志影像／美聯社）

川普對此表示，「我甚至不知道他是否還活著，截至目前為止，沒人能找到他」，「我聽說他已經不在人世，如果他還活著，他應該為國家做一些非常明智的事，那就是投降」。不過川普隨後也承認，關於穆傑塔巴死亡的消息目前僅是「謠言」。

對於伊朗未來的領導人選，川普態度謹慎，並未指名道姓支持特定人選。他僅表示，「我們有一些在世的人，他們將成為伊朗未來的優秀領袖。」

在被問到烏克蘭是否會在此次衝突中提供軍事協助時，川普的態度顯得相當冷淡。烏克蘭總統澤倫斯基先前曾主動表示願意協助美國對抗伊朗無人機，並運用烏克蘭軍隊在抵禦俄羅斯無人機方面的豐富經驗。但川普顯然不以為然，他直言，「我們最不需要幫助的人就是澤倫斯基。」

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