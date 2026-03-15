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台鐵「新一代資訊看板」南港站亮相　117年2月擴及219站

▲▼台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，率先於南港站試辦。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，率先於南港站試辦。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，率先於南港站試辦。以沉穩黑灰色為基底，設計更簡約且資訊顯示更直觀，行控單位還可直接操控，提供更即時的行車事件或延誤資訊，不再各站資訊不一致。台鐵預計今年底前擴及59車站建置，117年2月全台車站完成設置。

台鐵「車站列車資訊顯示系統」將升級，台鐵近日在南港站測試新一代資訊看板，以沉穩的黑灰色調為基底，融入簡潔俐落的美學設計，呈現現代化且高辨識度的視覺風格，讓資訊顯示更清晰直觀。

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過往台鐵發生行車事故或異常事件，各站公布資訊不一，有些車站甚至未公告，新一代資訊顯示系統將可由行控單位控制，統一公布行車資訊包括列車故障或事故、異常事件，更即時提供列車班次、目的地、延誤狀況等資訊。

▲▼台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，率先於南港站試辦。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵打造新一代「車站列車資訊看板」，率先於南港站試辦。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司說明，目前正辦理「台鐵全線列車暨站務資訊顯示系統更新案」建置，預計更新全線219個車站列車資訊顯示器，取代舊有分批採購已屆齡設備。

針對新式顯示器設計，台鐵說明，主要以旅客角度為核心規劃，透過視覺與資訊辨識為設計方向，導入色彩識別系統以區分不同車種，並統一各型顯示器版面設計，強化旅客直覺辨識效果。該案新增「中心端列車資訊派送平台」，提供候車旅客即時得知列車運行及異常等相關資訊。

台鐵表示，新一代顯示器目前於南港示範站進行試營運及各項軟硬體測試工作，預計於今（115）年完成59個車站汰換，116年完成82站，117年2月完成全案建置。

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