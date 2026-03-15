又反悔！伊朗女足拒唱國歌「7人求庇護」　只剩3人續留澳洲

▲伊朗女子足球國家隊，因2日比賽拒唱國歌，被國內輿論批為「戰時叛徒」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗女子足球國家隊多名成員尋求澳洲政治庇護，並且獲得人道主義簽證。不過，繼11日其中1人反悔之後，如今又有3人改變心意返國。也就是說，在最初表示想要待在澳洲的7人之中，最終只有3人選擇留下來。

又3人反悔 澳洲尊重選擇

BBC報導，原本尋求澳洲庇護的伊朗女足成員，又有3人決定撤回申請，返回母國。根據人權團體透露，這3人分別是梅什克哈卡爾（Zahra Soltan Meshkehkar）、哈穆迪（Mona Hamoudi）、薩爾巴利（Zahra Sarbali）。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）表示，政府已盡一切努力，確保這些女性有機會在澳洲擁有安全未來，但儘管政府提供機會並傳達相關訊息，卻無法抹除這些選手們做出艱難決定的背景因素，「是我們的國家讓這些女性體驗到真正的選擇，並與當局交流以尋求幫助，澳洲人應該為此感到自豪。」

▼伊朗女足在澳洲參加亞洲盃，場邊有球迷高舉標語。（圖／達志影像／美聯社）

大讚愛國 伊朗證實消息

伊朗官媒《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）證實，3名球員正前往馬來西亞吉隆坡，與其他隊員會合。她們抵擋了「心理戰、大規模宣傳和誘惑性條件」，撤回在澳洲的庇護申請之後，正「回到家人和祖國的溫暖懷抱」。

伊朗體育部表示，「伊朗女足的民族精神和愛國主義，擊敗了敵人的計畫」，並且指控澳洲政府「照著川普的規則玩遊戲」。

拒唱國歌被罵叛徒 7人庇護僅3人留澳

伊朗女足前往澳洲參加亞洲盃時，在3月2日對上南韓的首場比賽中，球員集體拒唱國歌，在國內被貼上「戰時叛徒」的標籤，澳洲政府擔心她們或家人面臨報復。

在淘汰前的最後2場比賽中，伊朗女足開口唱了國歌，但外界懷疑是比賽隨行的政府官員要求她們這麼做的。

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