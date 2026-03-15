美駐伊拉克大使館遇襲「警告公民立即離境」！黑煙狂竄畫面曝光

▲3月14日，美國駐伊拉克大使館遇襲，現場畫面可見建築物冒出濃煙。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國駐伊拉克大使館14日遇襲，隨後緊急向在伊美國公民發出警告，要求所有人「立即離境」，並且呼籲任何考慮留下的人「重新考慮」。

BBC報導，14日的攻擊擊中位於巴格達（Baghdad）的美國駐伊拉克大使館直升機停機坪，現場濃煙竄升的畫面在社群媒體上流傳。

大使館發文警告，與伊朗結盟的恐怖主義民兵組織，在伊拉克境內煽動並實施了針對美國公民與美國相關目標的無差別攻擊，「美國公民應立即離開伊拉克。」

▲美國駐伊拉克大使館位在巴格達「綠區」，這裡戒備森嚴，是國際外交與政府行政中心。（圖／路透）



內文指出，這些組織已多次襲擊位於巴格達市中心的國際綠區（International Zone）、艾比爾國際機場（Erbil International Airport）與當地總領事館周邊，「由於伊拉克領空持續面臨火箭彈、無人機及迫擊砲的威脅，呼籲美國公民「切勿前往巴格達大使館或艾比爾（Erbil）總領事館」。

此外，大使館建議美國公民「立即離開」伊拉克，但目前商業航班並未營運，建議改由陸路經約旦、科威特、沙烏地阿拉伯或土耳其離境。

自2003年伊拉克戰爭以來，美國在當地持續駐軍，保留軍事基地。伊拉克與伊朗接壤，地緣位置敏感，美國國務院對伊拉克持續發布「請勿前往」的旅遊警示。