只鎖定革命衛隊！美軍轟炸「避開伊朗正規軍」　可能盤算曝光

▲衛星影像顯示，3月3日伊斯蘭革​​命衛隊（IRGC）總部遭到美以空襲。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美軍打擊伊朗時，針對該國2支不同性質的武裝力量，採取了截然不同的策略，這項差異不僅隱含在川普公開言論中，在美軍轟炸目標清單上也日益明顯，多名專家指出華府幕後自有盤算。

伊朗軍事雙軌 美軍集中打擊它

伊朗官方武裝力量可分為2個不同組織，一是擁有15萬兵力，負責捍衛神權政體的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC），二是規模達35萬人，專責保衛國土邊境的傳統正規軍「伊朗伊斯蘭共和國軍隊」（Artesh）。

《紐約郵報》指出，川普的公開發言提及2者差異，而這種差異在美軍作戰決策中也日益明顯。

川普多次表示，儘管美國已經投入大規模兵力，但仍保持一定程度的克制，尚未打擊伊朗某些特定目標。他上週末受訪時說，「我們可以非常猛烈打擊他們的軍隊，但也許會、也許不會，我們還沒做出決定。」

美軍中央司令部（CENTCOM）3月8日發布的警告內容顯示，其攻擊目標類型包括革命衛隊的總部大樓、情報據點、防空系統和海軍艦艇，但始終沒有提及正規軍。

▼ 伊斯蘭革命衛隊（IRGC）主要任務是保衛神權政府。（圖／達志影像／美聯社）



打擊IRGC原因曝光 避免伊朗全面崩潰



針對這項差異化策略，共和黨籍參議員、軍事委員會成員蘭克福德（James Lankford）表示，川普政府的目標是阻止革命衛隊，而非讓伊朗陷入全面崩潰，「如果打擊力道過猛，導致國家無法運作，最終對誰都沒好處。」

任職於智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的海軍陸戰隊退役上校坎西安（Mark Cancian）認為，若正規軍未被列入攻擊名單，可能代表川普有意保留這支部隊，以利制衡革命衛隊，「攻擊伊朗正規軍的風險在於，有些人期待他們能發動政變推翻革命衛隊，建立新政府。」

▼2025年2月，前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在德黑蘭與空軍軍官會面。（資料照／路透）



德黑蘭分歧？觀察反對派勢力

此外，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）3月7日才為攻擊波斯灣鄰國道歉，數小時後飛彈和無人機攻擊卻再度展開，被解讀為德黑蘭權力結構出現分裂。

美軍退役將領裴卓斯（Gen. David Petraeus）指出，伊朗如今是否能夠興起一股新的反對派勢力，正是結束戰爭的關鍵，「我們還沒看到這種情況，但值得持續關注。」