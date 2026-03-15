年收120萬！她壓力大想裸辭做股票　網勸：別把投資當收入來源

▲原PO目前年薪120萬元，加上手邊的存款及股票約260萬，好奇詢問這樣能裸辭嗎？（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

文／鏡週刊

這幾年台灣股市不斷創下新高，有不少人跟上這波投資熱潮，累積了一些資產。近日有位女性網友在網路論壇po文，提到自己目前年薪120萬元，存款30萬台幣、1萬美元（約新台幣32萬），持有股票價值約200萬元，好奇詢問網友，如果裸辭單純做股票「這樣好嗎？」該篇po文曝光引發熱議，有網友留言勸她「不要把投資當成收入來源」。

有位女網友近日在Dcard論壇po文，提到自己年收已達120萬元，但是因工作壓力太大了，目前負荷不太來，常常失眠工作狀態變很差。原po好奇詢問大家，現在自己擁有存款30萬台幣、1萬美元（約新台幣32萬），持有股票價值約200萬元，「如果是這個狀態的話，有建議裸辭嗎？」

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原po還提到，如果裸辭之後，應該會想去上插花跟廚藝課程，因為最近變胖很多，所以想去上皮拉提斯課。原po更補充透露，目前自己沒有負債、房貸，只有租屋1萬元，加上生活費約2.5萬元的開銷。

該篇po文曝光後，有許多人跑來留言，「我覺得可以裸辭，休息一兩個月，然後再找下一份工作，不要把投資當成收入來源」、「我覺得看起來還不太穩，建議還是要工作」、「年收入120萬，但你離職後收入就是0耶，存款不到300萬，其實沒有裸辭的底氣」、「不要因為這陣子股票有賺，就覺得自己是股神了好嗎」、「可以找規律工作壓力不大，有成就感的工作。」



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