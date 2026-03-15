美航母尼米茲號延役近1年　2027年退役

▲美國海軍尼米茲號航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國海軍表示，全球最大軍艦之一的航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz, CVN-68）服役期限將延長至2027年3月，比原定退役時間延後近1年。

延長10個月退役

美國海軍官員向CNN表示，「尼米茲號的服役壽命已延長至2027年3月，因此海軍計劃於2027年讓該艦退役並解除現役。」此前美國海軍原本規劃於2026年5月讓尼米茲號退役。

尼米茲號服役期限延長之際，美國仍處於與伊朗的戰爭狀態。美國總統川普日前表示，美國海軍護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行動「很快」就會展開。

尼米茲號去年4度穿越荷莫茲海峽

尼米茲號於1972年5月13日正式下水，迄今服役近52年，去年12月才結束長達9個月的部署任務。在該次部署期間，這艘航空母艦隸屬於美國海軍第五艦隊（U.S. Fifth Fleet），並曾4度穿越荷莫茲海峽執行任務。

尼米茲號是目前美國仍在服役的最老航空母艦。該艦上周已從華盛頓州布雷默頓的基薩普海軍基地（Naval Base Kitsap）啟航，前往維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk），原本被視為最後一次航程。

不過，在服役期限延長後，尼米茲號未來是否會再次部署，目前仍未有明確計畫。