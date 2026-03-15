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春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是「龍抬頭」的日子，今年落在國曆3月20日，也恰逢24節氣的「春分」。命理師柯柏成分享，生肖屬「豬、兔、羊」得到天地正氣的強力加持，貴人運強，容易心想事成；而生肖屬「牛、羊、狗、龍」要注意健康。

柯柏成在臉書說，2026年的春分在陽曆3月20日晚上10時45分42秒交節氣，農曆是二月初二龍抬頭的日子；春分的意義，一是指一天時間白天黑夜平分，各為12小時；二是古時以立春至立夏為春季，春分正當春季三個月之中，平分了春季，是一個陰陽平衡的一個節氣。

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春分「日月分界」精確時刻

柯柏成指出，春分點不僅是晝夜等長，在占星學上是太陽進入牡羊座的零度點；交節氣的瞬間，是天地陽氣從「孕育」到「勃發」的臨界點，能量場極不穩定卻也極其純淨。

柯柏成提到，尤其今年的春分不一樣，遇上龍抬頭土地公做頭牙的這一天，象徵著「開端」與「行動力」的疊加，要衝事業拚業績的朋友，千萬不能錯過這一天向土地公祈願。

柯柏成表示，春分是木氣（代表生長、仁愛、生發及旺氣）達到頂峰的時刻，此時，出生八字中喜木、火的生肖或個人，將能順應這股強大的生發之力，運勢自然被推高。

生肖豬（亥）、生肖兔（卯）、生肖羊（未）

柯柏成說，這三者構成「亥卯未」三合木局，春分正是木氣最旺之時，等於這三個生肖的本命五行，得到天地正氣的強力加持，貴人運強，容易心想事成；特別是在創意、教育、文化產業或新計畫啟動上，會感覺格外順利。

生肖牛（丑）、生肖羊（未）、生肖狗（戌）、生肖龍（辰）

柯柏成提醒，這些屬土的生肖，要在健康方面注意。

腸胃問題

容易消化不良、胃酸過多或食慾不振。建議少吃生冷食物，多吃山藥、地瓜等黃色食物養胃。

情緒壓力

土也代表思慮，木剋土容易導致思慮過多、神經緊張或莫名感到焦慮。

意外之險

土主肌肉、筋骨，木主風、主撞擊。在戶外活動時要特別留神，避免跌倒或運動傷害，尤其注意關節保護。

今年春分開運法

柯柏成指出，針對「夜晚交節氣」及「木氣旺盛」的特性，可以「種植綠意」啟動生機；春分當天，買一盆新的綠色植物回家，或整理家中的陽台花圃，或是準備一束上是單數朵的香水百合，用透明花瓶裝著放在住家的東方。

柯柏成提到，2026年春分是一個「外顯平靜，內蘊陰陽平衡力量」的節氣點，看似低調，實則為未來一整年爆發進行深層的能量儲備，可以比照冬至在交節氣的時間，一樣打坐、誦經念佛；都沒這個習慣的，在交節氣前就要在床上躺平睡覺，都可獲得這份天地宇宙的平衡力量。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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