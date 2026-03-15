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台海貿易額是荷莫茲海峽2倍！　前英相：應嚇阻台海衝突更大衝擊

▲英國首相蘇納克。（圖／路透）

▲英國首相蘇納克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

英國前首相蘇納克（Rishi Sunak）撰文指出，伊朗干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的危機，提醒全球一旦台灣海峽爆發衝突，對國際供應鏈的衝擊恐更巨大。他警告，嚇阻台海衝突已成為維持全球經濟穩定的重要課題。

台灣海峽每年牽動逾2兆美元貿易額　荷莫茲海峽的2倍

蘇納克在英國《泰晤士報》（The Times）專欄指出，途經台灣海峽的全球貿易一年高達2.4兆美元（約新台幣77兆元），而通過荷莫茲海峽的貿易額約為1.2兆美元。全球高度依賴台灣生產的半導體，一旦晶片出口受阻，世界經濟將受到嚴重衝擊。

蘇納克提到，在擔任首相期間，有5個地名經常出現在安全簡報中，包括台灣海峽、馬六甲海峽（Malacca Strait）、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）、翁拜海峽（Ombai Strait）與荷莫茲海峽。這些地點是全球經濟的「鎖喉點」，同時也位於地緣政治斷層線上。

蘇納克指出，在近期中東戰事爆發前，外界多認為伊朗不會封鎖荷莫茲海峽，因為伊朗超過3/4的國庫收入仰賴經由該海峽出口的貨品。然而如今伊朗試圖只對「友好」國家開放航道，讓全球經濟付出越來越高的代價。

台灣海峽利益重大　中國恐難承受封鎖成本

另一方面，也有分析認為，中國未必會封鎖台灣海峽或周邊水域，原因在於作為全球第二大經濟體，中國本身也難以承受貿易中斷帶來的巨大成本。

蘇納克表示，若美國最終無法確保荷莫茲海峽航運恢復暢通，其影響將不僅限於能源市場，也可能動搖全球秩序。他指出，維護國際航道安全一直是全球霸權的重要責任，1945年以來主要由美國承擔。

美國盛事可能再受衝擊

他提到，自己在首相任內曾決定與美國合作轟炸葉門胡塞武裝（Houthi），其中一個目的就是確保曼德海峽航運安全。但如果美國無法維持荷莫茲海峽航道暢通，「美國盛世」（Pax Americana）可能再度受到衝擊。

蘇納克指出，荷莫茲海峽危機衝擊能源、原物料與各類商品供應，也波及半導體產業。他認為，這已是全球在6年內經歷的第4次供應鏈震盪，前3次分別為COVID-19疫情、俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國去年威脅限制稀土出口。

他同時警告，自2月底對伊朗展開軍事行動以來，美國已消耗超過一年供應量的「戰斧」飛彈（Tomahawk）與「愛國者」飛彈（Patriot）。部分分析指出，若台海爆發戰爭，美國可能在第一周內耗盡長程精準打擊武器。

蘇納克認為，在地緣政治日益不穩的情勢下，西方最大的弱點之一是武器生產速度不足。例如美國軍工企業洛克希德馬丁（Lockheed Martin）需要7年時間，才能將愛國者飛彈產量提升為目前的4倍。

他表示，穩定的地緣政治環境可能已難以回到過去，企業已開始調整供應鏈策略。例如有歐洲企業要求供應商盡量避免從台灣、中國與美國採購零件；若仍需從這些地區進貨，則必須準備至少1年庫存。另有國防企業則利用訂單增加的收入，大量購買稀土並建立長達4年的庫存。

蘇納克最後呼籲，若西方不希望走向衰落，就應記住羅馬人的格言，「欲求和平，必先備戰。」

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