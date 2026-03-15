美軍狂轟伊朗哈爾克島　油價恐失控

▲伊朗哈爾克島。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，美軍已轟炸伊朗最大原油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）上的軍事目標，但刻意未摧毀島上的石油設施。分析指出，若石油基礎設施遭攻擊，可能引發伊朗強烈報復並導致國際油價失控。

美軍直搗哈爾克島

川普13日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文稱，美國中央司令部（U.S. Central Command）依照他的指示對哈爾克島發動猛烈轟炸，並表示「所有軍事目標已被徹底摧毀」。他同時指出，此番攻擊刻意未攻擊島上的石油設施，但若伊朗干擾荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶通行安全，「我將立即重新考慮這一決定」。

美國中央司令部14日表示，美軍在13日晚間成功打擊哈爾克島上90多個軍事目標，包括伊朗海軍水雷儲存設施與飛彈儲存掩體等，但保留了石油相關基礎設施。

伊朗媒體則報導，空襲期間島上發生超過15次爆炸，但初步評估顯示主要石油設施未受破壞，港口、輸油管線與儲油設備仍持續運作。

若伊朗封鎖海峽 川普會考慮轟炸石油設施

川普14日進一步表示，若伊朗試圖封鎖荷莫茲海峽，受到影響的國家包括中國、日本、韓國、英國與法國等，將與美國一同派遣軍艦確保海峽維持開放與安全。他並警告，美軍將對相關海岸線發動猛烈轟炸並持續打擊伊朗船隻與艦艇，「無論如何，美國很快就會讓海峽重新開放、安全並實現自由通行」。

伊朗軍方「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）則發表聲明警告，如果伊朗能源設施遭到攻擊，與美國合作的石油與能源企業基礎設施將「立即被摧毀，化為灰燼」。

哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸約25公里，長約6公里、寬約3公里，是伊朗最重要的原油出口基地。約90％的伊朗原油經由此地出口，其中大部分銷往中國，因此被視為伊朗能源體系的關鍵命脈。

美軍擬攻占哈爾克島？

報導指出，川普政府曾討論「奪取」哈爾克島的可能性，但分析人士認為透過地面部隊占領該島的軍事風險極高。川普13日接受福斯新聞（Fox News）電話訪問時表示，美軍下周將對伊朗發動「猛烈空襲」，但拒絕說明是否考慮占領哈爾克島。

美國陸軍退役准將金米特（Mark Kimmitt）警告，一旦哈爾克島石油設施遭破壞，伊朗很可能對中東其他能源基礎設施發動報復性攻擊，屆時國際油價可能出現劇烈波動。