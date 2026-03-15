美伊戰爭何時結束？　川普「一句話回答」遭轟

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美媒報導，當被問及與伊朗的戰爭何時結束時，美國總統川普竟然只以「7個字」回應，表示戰爭只在他骨子裡覺得可以停時才會結束，不僅沒有緩解外界對戰事延長的憂慮，反而引發更多質疑與批評。

美伊衝突恐長期化？

目前美國正向中東地區增派數千名美軍與更多軍艦，而伊朗也在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）加強軍事部署。自2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，衝突已蔓延至整個中東地區，造成至少2000人喪生。

報導指出，在戰事持續升級之際，川普並未提出明確的戰爭結束條件或時間表。他在接受福斯新聞（Fox News）主持人基爾梅德（Brian Kilmeade）訪問時表示，戰爭結束後美國經濟將迅速反彈。

川普說，「我們曾經擁有歷史上最強勁的經濟，現在依然如此。當這一切結束時，而且我認為不會太久，經濟將會迅速反彈，非常快。」

當基爾梅德追問「什麼時候才能知道戰爭結束」時，川普回答，「當我感覺到的時候。當我從骨子裡感覺到的時候。」

這番說法在社群媒體上引發不少質疑。一名新聞評論員諷刺表示，「我一定是錯過了憲法中關於『發自骨子裡』的戰爭權力條款。」報導也指出，川普先前曾表示，伊朗戰爭推高油價「其實是件好事」，這一說法同樣讓外界感到困惑。