美伊都拒絕停火！　川普押注「新領導層」軍事行動持續

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

3名消息人士透露，川普政府已回絕中東盟國提出的外交談判提議，相關斡旋原本旨在促成結束伊朗戰爭的談判。同時，伊朗方面也表明，在美國與以色列停止空襲前，不會接受任何停火安排，使衝突短期內難以降溫。

美伊都拒絕停火

路透社報導，2名伊朗高層官員表示，德黑蘭已明確拒絕停火可能性，除非美國與以色列停止兩周前展開的大規模空襲行動。儘管多國正嘗試居中調停，但華府與德黑蘭目前均缺乏展開談判的意願。

隨著戰事持續升級，平民傷亡增加，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）也推升國際油價。然而，雙方仍顯示出準備長期衝突的姿態。

美軍13日深夜空襲伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island），進一步顯示川普政府持續對伊朗施壓的決心。另一方面，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）則誓言將持續封鎖荷莫茲海峽，並威脅加強對鄰國的攻擊。

川普押注伊朗「未來新領導層」

在外交方面，戰前曾參與調解的阿曼多次嘗試重啟溝通管道，但兩名匿名消息人士表示，白宮已明確表達對相關談判不感興趣。

一名白宮高層官員證實，川普已拒絕相關對話倡議，目前政策重點仍放在持續軍事行動，以進一步削弱伊朗戰力。另一名白宮官員則表示，川普認為伊朗未來可能出現新的領導層，並已釋出希望和談的訊號，因此「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）將持續進行。

伊朗方面則表示，在美國與以色列停止空襲並滿足其條件之前，德黑蘭不會接受停火談判。消息人士指出，伊朗提出的條件包括永久終止美以軍事行動，並將賠償問題納入停火協議。

此外，三名安全與外交領域消息人士透露，埃及也試圖重新建立溝通管道。雖然目前尚未取得突破，但其中一名消息人士指出，一些受到伊朗攻擊威脅的鄰國，在軍事上仍展現出一定程度的克制。