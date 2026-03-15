伊朗控烏克蘭挺以軍介入戰事　嗆將發動報復攻擊

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗政府近日對烏克蘭提出嚴厲指控，稱基輔當局在當前中東衝突中支持以色列，實質上已成為參戰方，並威脅可能對烏克蘭發動軍事攻擊。相關說法已引發西方國家高度關注，烏克蘭方面則強烈否認並譴責伊朗的指控。

伊朗戰事與俄烏戰爭連動？

綜合中央社與波蘭通訊社（Polska Agencja Prasowa）報導，德黑蘭的表態顯示中東局勢與俄烏戰爭可能出現進一步連動，為原本已高度緊張的國際局勢增添新的不確定性。

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）宣稱，伊朗掌握證據顯示烏克蘭與以色列軍方存在合作關係，甚至參與針對伊朗的軍事行動。伊朗官媒同時表示，德黑蘭將任何向以色列提供軍事支援的國家視為「敵對勢力」，並保留採取反制行動的權利。

俄軍早已大量使用伊朗製無人機

這項指控出現之際，伊朗與俄羅斯之間的軍事合作正持續深化。烏克蘭外交部隨後發表聲明駁斥伊朗說法，指相關指控純屬虛構與惡意抹黑，並表示伊朗試圖藉此轉移國際注意力，以掩蓋其持續向俄羅斯提供自殺式無人機，並被用於攻擊烏克蘭平民設施的事實。

觀察人士認為，伊朗對烏克蘭發出威脅，顯示多個衝突戰線之間的地緣政治聯動正在加強。隨著伊朗與俄羅斯關係日益緊密，德黑蘭可能利用中東衝突的局勢，在東歐戰場尋求新的政治或戰略影響力。

目前美國與北大西洋公約組織（NATO）正密切關注伊朗動向，以防衝突進一步擴大。