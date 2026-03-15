Instagram私訊加密功能將取消　Meta證實「改推這App」

▲Instagram將於2026年5月8日停止對直接訊息的端對端加密功能。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在全球有大量使用者的社群平台Instagram，近期宣布將於今年5月8日起關閉端對端加密（E2EE）私訊功能，這項改動恐影響重視聊天隱私的用戶。Meta坦言，終止服務的主要原因是使用率過低，同時建議有高隱私需求的人可轉向使用他們旗下另一個App「WhatsApp」。

根據外媒《The Tech Buzz》報導，Meta發言人Dina El-Kassaby Luce公開受訪時證實，因為Instagram上的加密對話功能「使用率極低」，決定將於今年5月8日起終止服務，用戶將無法再透過Instagram發送端對端加密訊息，原有的加密對話也將轉為一般標準訊息模式。

Instagram 官方也開始透過應用程式內通知受影響用戶，並在支援文件中提供教學，建議用戶在截止日期前下載並備份加密對話內容。

Meta這項決策被視為其通訊策略的重大調整，Dina El-Kassaby Luce強調，任何希望持續使用端對端加密通訊的用戶，可以輕鬆轉往Meta旗下通訊軟體WhatsApp進行溝通。這項轉變顯示Meta正試圖簡化旗下各平台的定位，將隱私保護重心集中在專門的通訊軟體WhatsApp上，而讓Instagram回歸其核心的社群分享與創作者內容生態。

相較於WhatsApp預設全平台加密的便利性，Instagram的加密功能始終採取「手動開啟」模式，繁瑣的步驟被認為是導致用戶黏著度不佳的主因。

然而，這項變動也引起隱私倡議人士的關注，端對端加密技術的開發與維護成本極高，涉及複雜的金鑰管理與訊息傳輸架構，且會增加內容審核的難度。

雖然Meta宣稱使用人數稀少，但以Instagram全球超過20億的月活躍用戶計算，即使只有極小比例的用戶使用加密功能，受影響的絕對人數依然可觀。批評者認為，Meta未能有效向大眾推廣隱私教育，使該功能淪為冷門附件，最終以商業考量為由犧牲了用戶的通訊選擇權。

在服務終止日前，受影響的用戶需把握時間透過Instagram的「下載資訊」工具匯出加密聊天紀錄與圖片；一旦過了5月8日期限，相關訊息將不再受到端對端加密保護，這意味著在特定情況下，Meta或執法機構將有可能存取這些通訊內容。

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