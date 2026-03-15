暗夜血流成河！新北福伯食品接管「偷排血色廢水」　市府勒令停工

▲福伯食品將屠宰廢水繞流排放，新北市府勒令停工。（圖／翻攝新北市政府官網）



記者柯振中／綜合報導

新北市環保局13日晚間在泰山區中港南路查獲「福伯食品有限公司」非法私設專管，將未經處理的紅色屠宰廢水直接繞流排放，嚴重污染環境。稽查人員現場依《水污染防治法》告發，除最高可處新台幣2000萬元罰鍰外，並採取最嚴厲處分勒令該工廠立即停工，要求限期拆除違法設施，展現強力執法決心。

深夜查獲紅色血水 業者坦承私設專管

環境稽查重案組於13日晚間10時許接獲通報，指稱泰山區出現疑似血水的紅色污染。稽查人員隨即循線追查，發現位於中港南路的「福伯食品有限公司」涉有重嫌。該公司主要從事屠宰業，雖領有水污染防治許可證，卻在廠內私設未經核准的排放專管。

▲福伯食品將屠宰廢水繞流排放，新北市府勒令停工。（圖／翻攝新北市政府官網）



稽查人員抵達現場時，工廠正處於作業狀態。業者當場坦承，為了節省廢水處理成本與作業方便，利用泵浦將原本應進入處理程序的廢水，跳過調整池直接引導至未登記的放流口排出，造成河川污染。

▲福伯食品將屠宰廢水繞流排放，新北市府勒令停工。（圖／翻攝新北市政府官網）



勒令停工面臨千萬罰鍰 限期拆除違法設施

環保局指出，業者的「繞流排放」行為已違反《水污染防治法》第18-1條第1項規定。由於違規情節重大，環保局除現場依法告發並勒令業者立即停工外，最高將面臨2000萬元的重罰。此外，環保局要求業者必須於3月17日前完成所有非法專管及泵浦設施的拆除作業，此案後續也將提報市府公安小組從嚴審視。

▲福伯食品將屠宰廢水繞流排放，新北市府勒令停工。（圖／翻攝新北市政府官網）



環保局呼籲，企業經營應善盡社會責任，切莫心存僥倖於深夜排放廢水。稽查人員將持續運用科技監測手段執法，一旦查獲違法事實必將從重處罰。民眾若發現污染情事，請立即撥打1999市政服務專線，共同守護環境安全。