花20萬投資「暴漲成1435萬」！日翁一刷存摺手抖：真的不是夢

▲日本一名老翁30年前購買約20萬元的股票，如今資產暴漲至1,435萬元。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

日本一名67歲大叔佐藤先生，退休後與妻僅靠每月22萬日圓年金拮据度日。他在整理老家時意外翻出30年前的證券報告書，想起曾花100萬日圓買股，查詢後發現資產竟隨產業成長與拆股暴漲至8,500萬日圓。而他親眼在ATM補摺、看見餘額後，也不禁手抖直呼「真的不是夢」。

節省度日不敢旅遊 存款與年金支撐老後

根據日媒TheGoldOnline報導，家住神奈川縣的佐藤健一（化名）先生與妻子，退休後的生活過得並不寬裕。除了過去的積蓄，兩人每月合計僅領取約22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的公教年金，面對持續上漲的物價，平日只能靠節省伙食費度日，甚至也不敢出門旅遊，只能忍痛放棄唯一的愛好。

怎料佐藤先生後來整理老家舊文件箱時，發現了一封塵封30年的證券報告書，生活就此出現戲劇性的反轉。原先花費100萬日圓（約新台幣20萬元）投資的股票，價值如今已超過8,500萬日圓（約新台幣1,710萬元）。

▲日本一名老翁30年前購買約20萬元的股票，如今資產暴漲至1,435萬元。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



產業成長與拆股乘數效應 助攻資產暴漲

之所以能有如此漲幅，是因為佐藤先生30多年前聽從父親建議，投資了當時準備起飛的通訊產業。

後來歷經技術革新，該企業多次進行「1股拆為多股」的股票拆分，讓佐藤先生在沒有增加投資資金的狀況下，持股數仍不斷增加，加上日經指數近年創新高，股價、股數的雙重加乘下，讓當年小額投資膨脹成巨款。

ATM補摺驚見千萬餘額 重啟投資成解方

在與妻子諮詢後，佐藤先生決定全數變現，並在匯款當日前往銀行ATM確認。看著存摺最後一行印出扣稅後仍高達6,800萬日圓（約台幣1,435萬）的數字，他表示這輩子從沒見過這麼多位數，手發抖地感受到「這真的不是夢」。