台南市安南區透天厝神明廳起火　消防迅速滅火救出75歲臥床婦

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區仁安一街一處4樓透天住宅14日晚間發生火警，台南市於晚間9時49分接獲通報後，立即派遣12車、25名消防人員前往搶救。消防人員於9時55分抵達現場、10時6分出水搶救，火勢於10時9分許撲滅，救出75歲臥床婦人。



消防局表示，起火地點為該住宅4樓神明廳，燃燒面積約1平方公尺。屋內當時有1名75歲長期臥床婦人受困於3樓房間內，由於房門關閉形成暫時避難空間，未受到火煙影響。消防人員隨即入內搜索，由和緯分隊在3樓房間內發現受困者並確認其身體狀況，經現場救護人員檢傷評估後，家屬表示無需送醫。



消防局第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，消防人員抵達時，4樓已有黑煙竄出，且屋內有民眾受困，現場立即分工搶救，由安南分隊前往4樓起火處滅火，同時指派和緯、安和及公園等分隊進入屋內搜索受困者，最終在3樓房間內順利找到臥床長者並確認安全。初步研判起火原因疑似為4樓神明廳電線短路引起，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。



消防局長楊宗林表示，本案火勢雖不大，但屋內未裝設住宅用火災警報器，若能及早偵測並發出警示，將有助於更早採取應變措施。此外，屋內多數房門平時保持關閉狀態，火災發生時有效阻隔煙熱擴散，也讓行動不便長者能在房內形成暫時避難空間，顯示「關門」對於延緩火煙蔓延的重要性。



市長黃偉哲提醒，住宅火災常發生於日常生活環境，建議市民在家中裝設住宅用火災警報器，並養成離開房間隨手關門的習慣。火災發生時，關閉房門可有效阻隔火煙蔓延，爭取更多避難與救援時間，對於長者、孩童及行動不便者尤其重要。市府也將持續推動防火宣導，提升市民防火意識，共同守護居家安全。