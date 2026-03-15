　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市安南區透天厝神明廳起火　消防迅速滅火救出75歲臥床婦

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區仁安一街一處4樓透天住宅14日晚間發生火警，台南市於晚間9時49分接獲通報後，立即派遣12車、25名消防人員前往搶救。消防人員於9時55分抵達現場、10時6分出水搶救，火勢於10時9分許撲滅，救出75歲臥床婦人。

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）
消防局表示，起火地點為該住宅4樓神明廳，燃燒面積約1平方公尺。屋內當時有1名75歲長期臥床婦人受困於3樓房間內，由於房門關閉形成暫時避難空間，未受到火煙影響。消防人員隨即入內搜索，由和緯分隊在3樓房間內發現受困者並確認其身體狀況，經現場救護人員檢傷評估後，家屬表示無需送醫。

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）
消防局第六救災救護大隊大隊長邱淵明指出，消防人員抵達時，4樓已有黑煙竄出，且屋內有民眾受困，現場立即分工搶救，由安南分隊前往4樓起火處滅火，同時指派和緯、安和及公園等分隊進入屋內搜索受困者，最終在3樓房間內順利找到臥床長者並確認安全。初步研判起火原因疑似為4樓神明廳電線短路引起，詳細起火原因仍待進一步調查釐清。


消防局長楊宗林表示，本案火勢雖不大，但屋內未裝設住宅用火災警報器，若能及早偵測並發出警示，將有助於更早採取應變措施。此外，屋內多數房門平時保持關閉狀態，火災發生時有效阻隔煙熱擴散，也讓行動不便長者能在房內形成暫時避難空間，顯示「關門」對於延緩火煙蔓延的重要性。

▲台南市安南區仁安一街透天住宅神明廳起火，消防人員迅速到場搶救。（記者林東良翻攝，下同）
市長黃偉哲提醒，住宅火災常發生於日常生活環境，建議市民在家中裝設住宅用火災警報器，並養成離開房間隨手關門的習慣。火災發生時，關閉房門可有效阻隔火煙蔓延，爭取更多避難與救援時間，對於長者、孩童及行動不便者尤其重要。市府也將持續推動防火宣導，提升市民防火意識，共同守護居家安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 4597 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普將與盟友「聯合派遣軍艦」！點名中日韓等國：應派艦前往
恐怖情人鐮刀割頸殺死女友　裁定收押
川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南市安南區透天厝神明廳起火　消防迅速滅火救出75歲臥床婦

快訊／恐怖情人鐮刀割頸殺死女友裁定收押

花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車「噴進排水溝」　撞擊畫面全場看傻

快訊／父女戀碎「鐮刀割喉殺女友」載屍3公里　恐怖男遭聲押

10萬買虛擬貨幣...面交慘被噴辣椒水　警逮2嫌：其中一個還未成年

失蹤38天「健康」牙斷頭裂慘死　動保團體帶狗屍抗議...飼主神隱

27歲妙齡女遺失皮夾信用卡！慘遭盜刷6萬　金門警全面追查

他搭捷運翹腳「影響乘客動線」不爽被勸阻　2人月台對決互毆

快訊／屏東三地門飛行傘降落意外！男10米重摔墜地　送醫不治

關渡宮旁賓士火燒車！恐怖烈焰黑煙狂竄　男子驚險獲救

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

每天準時下班的理由　貓咪守在門口一開門就衝出來撒嬌

台中情殺42歲女遭割喉！從小送養悲慘身世曝　生母、胞妹南下認屍

台中割喉自首

失蹤38天「健康」牙斷頭裂慘死　動保團體帶狗屍抗議...飼主神隱

台南市安南區透天厝神明廳起火　消防迅速滅火救出75歲臥床婦

快訊／恐怖情人鐮刀割頸殺死女友裁定收押

花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車「噴進排水溝」　撞擊畫面全場看傻

快訊／父女戀碎「鐮刀割喉殺女友」載屍3公里　恐怖男遭聲押

10萬買虛擬貨幣...面交慘被噴辣椒水　警逮2嫌：其中一個還未成年

失蹤38天「健康」牙斷頭裂慘死　動保團體帶狗屍抗議...飼主神隱

27歲妙齡女遺失皮夾信用卡！慘遭盜刷6萬　金門警全面追查

他搭捷運翹腳「影響乘客動線」不爽被勸阻　2人月台對決互毆

快訊／屏東三地門飛行傘降落意外！男10米重摔墜地　送醫不治

關渡宮旁賓士火燒車！恐怖烈焰黑煙狂竄　男子驚險獲救

2艘印度油輪突破荷莫茲海峽封鎖！　伊朗罕見破例放行

花20萬投資「暴漲成1435萬」！日翁一刷存摺手抖：真的不是夢

台南市安南區透天厝神明廳起火　消防迅速滅火救出75歲臥床婦

《延禧》番外女星酸同行又被抓包說謊！　網諷：反正有打工人背鍋

日本政府包機伸援！助2名台人撤離中東　外交部發聲感謝

巴西祭超嚴新法：18歲以下禁玩《英雄聯盟》　未成年帳號恐被鎖

日月潭奢華飯店揭營運策略　1泊2食3萬元、打造豪宅式隱密入住

《逆愛》田栩寧好友「認同居變豬隊友」？　粉絲急求證陷羅生門

【港都變偉大航道】高雄港上萬海賊大遊行　草帽一行人、爆乳蛇姬都來了

社會熱門新聞

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

女找密醫旅館墮胎　高大成：胎兒僅5月大　

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

即／台中恐怖情人割頸殺死女友裁定收押

失蹤38天「健康」慘死　飼主神隱

即／父女戀碎「割喉女友」　恐怖男聲押

20多歲男女小琉球度假開毒趴　東港警查獲9人

花蓮2騎士車禍慘摔！1人1車噴進排水溝」

嘉義警跨機關成功攔詐399元育兒箱假投資

約10萬買虛擬貨幣　面交慘被噴辣椒水

獨／移工旅館墮胎　影片網路瘋傳

3寶媽慘死　幼子招魂路祭：跟我們回家

更多熱門

相關新聞

台南特搜36小時不間斷演練攜手嘉義特搜強化救援量能

台南特搜36小時不間斷演練攜手嘉義特搜強化救援量能

為強化城市搜救量能並配合內政部消防署特種搜救隊辦理各級搜救隊伍能力分級（NAP）檢測及符合INSARAG重型搜救隊伍標準，台南市特種搜救隊於3月14日至16日，在永康陸軍砲兵訓練指揮部（永康砲校）舉辦36小時不間斷搜救演練，共計150人參與。

「舊鞋救命」台南募集進入高峰企業志工接力搬運傳遞愛心

「舊鞋救命」台南募集進入高峰企業志工接力搬運傳遞愛心

曾文園區勞工學苑開課台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

曾文園區勞工學苑開課台南市勞工局推烘焙、花藝體驗美感生活

中南部買房「郊區透天 or 市區新公寓」　一票秒選前者

中南部買房「郊區透天 or 市區新公寓」　一票秒選前者

台南東區親子悠遊館參訪後甲消防分隊體驗消防生活學防災

台南東區親子悠遊館參訪後甲消防分隊體驗消防生活學防災

關鍵字：

台南安南區透天厝神明廳起火臥床婦

讀者迴響

熱門新聞

門診飄出腫瘤味！她一張嘴「右邊全都是」醫心涼了

全台掀皮克敏熱潮　網：爸媽也出門散步

巫啟賢唱一半「黑衣債主突衝上台」他嚇到尖叫

即／遭虐小杜告犬找到了　已成一堆白骨

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

旅日神卡掰掰！新光「日航聯名卡」5/1退場　下周起寄換新卡

川普點名中日韓：應派艦前往荷莫茲海峽

即／單攻西巒大山失聯5天　尋獲遺體

女找密醫旅館墮胎　高大成：胎兒僅5月大　

即／42歲女遭情殺「兒招魂1次就聖筊」

袁惟仁突現身大螢幕　巫啟賢當場哭到破音　

即／台中恐怖情人割頸殺死女友裁定收押

以為只是累…40歲寶爸「聊一半秒睡」！醫檢查搖頭了

川普伊朗戰爭「退場劇本」曝光！

失蹤38天「健康」慘死　飼主神隱

更多

最夯影音

更多
韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準

韓國慘敗遭淘汰！　柳志炫認實力差距：多明尼加是世界最高水準
川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

川普公開「炸哈爾克島」畫面　連轟15次！控制伊朗90%石油出口

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

曾豪駒卸下中華隊兵符　「有開始就有結束」不排除投入教練團

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

42歲女遭割喉！兒招魂悲喊：媽媽不要怕　1次就聖筊

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

藍白3對3談政黨合作協議！　黃國昌：若脫黨參選將祭黨紀

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面