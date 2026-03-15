瑞士定調「戰爭」！　美軍飛越領空申請「2次被拒」

▲美國中央司令部公​​布美軍畫面。（圖／美國中央司令部，下同）



記者董美琪／綜合報導

瑞士政府近日就中東衝突立場表態。瑞士聯邦委員會13日在聯邦記者會上指出，自中東情勢升高以來，涉及美國、以色列與伊朗的衝突已被瑞士官方視為「戰爭」。瑞士政府同時證實，已兩度拒絕美國軍方申請飛越瑞士領空。

瑞士民航局（BAZL）說明，美方的飛越申請需要進行大量審查與評估，但在既定期限內無法完成相關程序，因此未予批准。

依《戰爭物資法》規定，瑞士不得向交戰國出口武器



在記者會中，聯邦主席兼總統帕姆蘭（Guy Parmelin）與外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）發表聯合聲明，重申瑞士依照法律與中立原則處理相關事務。聲明指出，由於衝突被視為戰爭，瑞士依《戰爭物資法》不得向交戰國出口武器。

美國目前是瑞士武器出口的第二大市場。官員表示，若有新的武器出口申請涉及美國，未來可能面臨被拒絕的情況，但目前尚未收到新的採購申請。

軍火出口與中立政策如何平衡



瑞士的中立政策也在國內引發討論。根據法律規定，瑞士不得向處於戰爭狀態的國家出售武器，是否應更嚴格執行相關規範，成為各政黨與社會輿論辯論的焦點。

在瑞士政論節目「競技場」（Arena）中，各黨代表對此議題激烈交鋒。社民黨（SP）國會議員沃梅斯（Cédric Wermuth）批評，瑞士對外表態往往過於遲緩，對與美國相關的軍售限制理應更早採取行動。

自由綠黨（GLP）主席葛洛森（Jürg Grossen）則認為，瑞士必須維持具競爭力的軍事工業，以確保國防能力。在遵守法律與國際規範的前提下，武器出口仍具有必要性。

瑞士社會意見分歧



部分民眾也提出不同看法。瑞士民眾蘇佩利（Elena Suppili）認為，軍火產業本身是國家防衛的一部分，中立國仍需具備防衛能力與相關產業。另一名民眾博爾奇（Patrizia Bolchi）則表示，向戰爭國出售武器可能讓無辜者承受代價，與瑞士長期堅持的中立原則相衝突。

瑞士政府的決策與中立原則如何在國際衝突中實際運作，預料將持續成為國內政治與社會討論的重要議題。