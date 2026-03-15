陸媒揭黑幕！中國電商「3C認證行動電源」一查全假的　恐短路起火

▲陸媒調查發現，中國電商平台仍大量販售貼「假3C認證」的行動電源，許多產品其實是沒有生產資訊與品質證明的「三無電芯」，存在起火風險。（圖／翻攝自微博／央視網）



文／中央社

中國製行動電源去年傳出起火爆炸災情，還引發多起飛安事故。儘管官方其後下架問題產品，將多家廠商列入黑名單，嚴禁銷售未獲3C認證的行動電源，但陸媒調查發現，中國電商平台迄今仍充斥大量貼上假3C認證的劣質行動電源，極易短路起火。

中國之聲「新聞縱橫」節目14日報導，記者調查發現，中國各大電商平台依然充斥著大量虛假3C認證，甚至惡意「套牌」的行動電源。這些行動電源不僅外殼沒有阻燃能力，還使用極易短路起火的「三無」電芯（無生產日期、無品質合格證以及無生產廠商）。

3C認證的全名為China Compulsory Certification，簡稱為CCC，是中國強制性產品認證制度。

報導提到，近日，有位吳先生透過中國之聲新聞熱線反映，在電商平台購買有3C認證的行動電源，收到貨後卻發現它只有一個3C的標，只有一個廠商名字，沒有地址。他在工商系統上查詢，找不到這家廠商。

經查詢黑貓投訴等平台發現，吳先生的遭遇並非個案。大量消費者反映，商店提供的3C編碼在「全國認證認可信息公共服務平台」根本查不到，甚至商品頁面上公示的3C認證編號都是「套牌」，也就是隨便找一家已公開的3C認證編號複製到自己的商品頁面上，電商平台也沒有進一步審核。

經查詢多款網售行動電源發現，許多頁面的所謂3C認證都是假的。比如在某平台商城銷售的「3C認證可上飛機－戶外應急20000毫安培時大容量充電寶」，頁面上傳的3C認證編號的生產者為「順興宇通科技有限公司」，該認證早在去年5月就被註銷；上面印的生產廠商是「商州科技有限公司」，查詢「國家企業信用信息公示系統」發現，這家公司根本不存在。

報導指出，記者從多個電商平台購買了多款有3C標示行動電源，不少產品都有此類問題。在某電商平台上，甚至有的商品連「上傳3C認證編號」這一步都省略，直接號稱是「3C充電寶」，但實際上是三無產品。

報導還提到，消費者王先生花人民幣69元（約新台幣320元）在另一個電商平台買了一款科諾克牌行動電源，查詢3C認證訊息發現，該產品是2025年7月15日生產的，但其生產商科訊騰科技有限公司的3C認證早在2025年3月28日已被撤銷。王先生向平台反映後雖然拿到了退款，但截至發稿，相關產品依舊在銷售。

報導指出，以科諾克品牌為例，其行動電源由兩家企業分別代工，其中，科訊騰科技有限公司已經停工；另一家代工廠正鵬仕智慧科技有限公司的3C認證也已經於2026年2月1日被暫停，但記者3月初到工廠現場，卻看到仍在生產行動電源。

中國電子技術標準化研究院安全中心實驗室進行檢測後，實驗人員發現這些行動電源不僅外殼印刷的訊息是假的，內部電芯也沒有按照要求印刷生產廠商的訊息，屬於三無電芯。

實驗室工作人員指出，這些行動電源一旦因為過度充電或短路發生「熱失控」，外殼就成了保護消費者的最後一道防線。然而，在關鍵的外殼阻燃試驗中，這些劣質行動電源非但無法減緩燃燒，甚至可能成為助燃物。

面對真假難辨的3C標誌，消費者究竟該如何避開？中國電子技術標準化研究院安全中心實驗室主任耿振峰說，首先就是建議不要追求極致的低價，不要貪圖便宜。消費者在購買下單之前，可以先跟客服索要這款產品的3C認證訊息，然後在「國家認證認可監督管理委員會」網站查詢，確認認證型號訊息匹配一致後再下單。