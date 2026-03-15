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台大生請心理假「每學期破1500人次」　校方：不涉及成績計算

▲▼台大大門，台大校門，椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大平均每學期超過1500人次請身心假。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

全台現已有135大學推身心假，有教師抱怨遭濫用。台大目前平均每學期有1537.4人次請身心假，校方表示，學生請假未涉及成績計算，成績評量標準由授課教師訂立。學生則認為，希望教授對學生身心狀況要更多理解，盡量相信學生，不要因缺課就貼上學生懶惰的標籤。

根據教育部統計，目前已有135所大專推動身心調適假（身心假），占比超過9成。不過，也有教授抱怨學生濫用身心假，不點名就不出席，一點名就請身心假。教育部則表示，成績評定屬於大學自主範疇。

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根據台大統計，從112學年第1學期推動身心假至今，每學期平均有1537.4人次請身心假，每月平均384.35人次。台大表示，學生若第2次申請或累計達2日以上，請假系統會自動通知學務處學輔中心及心輔中心。校方會主動寄送關懷信並邀請晤談，並根據學生需求提供諮詢或轉介資源，系統也會通知導師，以便導師進一步關懷。

至於身心假是否涉及成績計算，台大指出，根據請假辦法，學生請身心假僅規範請假程序，並未涉及成績計算。課程成績評量標準，則由授課教師依教學需求訂定，尊重授課老師，希望這種做法，能兼顧教學自主與學生身心健康。

政大表示，在114學年上學期，共有484名學生請身心假，累計705人次，人數占比為2.7%。至於身心假在成績上的占比，校方全權交給授課老師決定。

對於請身心假是否會列入成績計算，台師大學生會會長黃莨騰則表示，據他了解，國內大多數大學都是授權教師自主決定，多數教師也會在開學的課綱說明時就跟學生說明規定，有的老師規定，不管請心理假或病假都會扣分，但扣的分數不一樣，像是請心理假扣0.5分，請事假則扣1分，也有老師則是不管請什麼假，缺席不可以超過6次，超過後一律扣分。但他希望教授能盡量相信學生，對學生對身心狀況也要更多理解，不要因為缺課就貼上學生懶惰的標籤。

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