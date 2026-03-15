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獨／被點名就請假！教授怨「學生濫用身心假」　教育部：大學自主

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教授抱怨身心假遭到學生濫用，沒有統一標準，教育部表示，尊重大學自主。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，全台已有135大學推身心假，但大學教授抱怨遭部分學生濫用，被點名缺席就請心理假，而對缺席是否要扣出席成績，教育部並沒統一規定，導致教授針對出席率給分時無所依循，也對認真出席的其他學生不公平。教育部表示，成績評定屬於大學自主範疇，由各校自行決定缺席是否要扣出席成績。

從111學年起，為了紓解學生短期心理不適，共有11所大學率先實施身心調適假（身心假），從學生到社會各界越來越重視心理健康議題。根據教育部統計，截至114學年度上學期為止，全台共135所公私立大專校院實施身心調適假，占比超過9成，其餘學校正在研擬中。

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根據多數大學規定，身心假每學期約可請3到5天，以半天或一天為單位，免附證明。不過，就有國立大學教授抱怨，身心假遭到部分學生濫用，部分學生出席狀況差，平常不點名就不會出現在課堂上，但被點名缺席，事後就請心理假，很明顯就是以身心假作為蹺課藉口。

該名大學教授指出，學生的出席狀況，通常會占總成績1到2成，但對於學生請身心假缺席是否要扣出席成績，教育部並沒統一規定，導致教授在針對出席率給分時無所依循，這對其他認真出席的學生來說不公平，而且教授也擔心將請心理假列入扣分，學生可能會覺得教授太嚴格，在教師評鑑時給低分。

教育部表示，根據113年2月5日頒布「大專校院身心調適假參考指引」，各大專校院在大學自主前提下，以學生最佳利益為考量設置身心調適假，故成績評定屬於大學自主範疇，由各校自行決定缺席是否要扣出席成績。而設置身心調適假時，應與各利害關係人妥為溝通後設立，並透過相關會議及法制程序後實施。

由於目前大學與高中都推動身心假，外界關心國中與國小何時要推動，教育部表示，國教署已針對高中學校辦理經驗，持續與各地方政府、國中小教育階段校長、教師及家長團體代表等充分溝通、蒐集意見，後續等待各界凝聚共識，審慎評估相關配套措施可行性，再來研議推動方式。

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