4星座「週三重災日」恐遇暴雨！　最新強衰運勢解析





▲雙子、處女、射手及雙魚座週三恐遇「暴雨」運勢。（示意圖／達志影像／美聯社）

辰宇力 ☆ 2026.3.15～2026.3.22星象預測與12星座運勢

情緒成為主導因素，很多事情不是理性推進，而是被情緒、輿論或集體氛圍推動。容易出現錯誤訊息、誤判或輿論風向突然改變。為了避免受傷或是為了謀取短期利益，各國政府或政治人物容易採取直接立場，更加強勢表態。宗教、文化活動成為關注焦點，災難、輿情議題較容易引發集體情緒。

展望未來7日，#天蠍適合表現自己。#雙子決策要謹慎。#白羊社交與人際活躍。#巨蟹規劃未來。#處女建立新的互動模式。#天秤工作節奏較忙碌。#摩羯溝通頻繁。#射手居住議題浮現。#雙魚情緒波動較大。#獅子權責重新分配。#水瓶調整財務分配。#金牛工作壓力增加。

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【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發生。

・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有不開心的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

金星進入白羊後，個人魅力與存在感提升，容易吸引新的合作或情感互動，然而一些關係也正在接受現實考驗。工作上不宜急於表現，許多事情仍處於醞釀期。小心衝動購買或錯誤投資造成財務損失。

本週開運色：天藍、紫

3/15（SUN）：晴 Sunny

3/16（MON）：晴 Sunny

3/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/20（FRI）：陰 Cloudy

3/21（SAT）：陰 Cloudy

3/22（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

容易感受到情緒與環境氛圍的變化，過去的關係可能重新浮出水面。工作節奏忙碌，壓力多來自長期責任而非突發事件。本週適合重新安排時間與配置資源。財務方面需保持穩健策略，避免高風險躁進。

本週開運色：藍、綠

3/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/16（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/17（TUE）：晴 Sunny

3/18（WED）：晴 Sunny

3/19（THU）：晴 Sunny

3/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/22（SUN）：陰 Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

本週的焦點在事業與社會角色。可能出現新的任務、專案或需要快速回應的情況，在判斷與決策上要多確認細節。需要避免過度承諾，朋友與社群可能帶來新的合作機會。財務方面較為平穩，但可能因工作需要增加支出。

本週開運色：暗紅、褐紅

3/15（SUN）：晴 Sunny

3/16（MON）：晴 Sunny

3/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/18（WED）：暴雨 Rainy

3/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/20（FRI）：晴 Sunny

3/21（SAT）：晴 Sunny

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

巨蟹座本週整體運勢偏向擴展與思考未來。木星在巨蟹帶來成長與機會，雙魚能量也讓你對精神層面與理想有更多思考。本週適合與志同道合的人交流，可能會出現能帶來啟發的對話。財務方面整體穩定，但仍需避免情緒性消費。

本週開運色：天藍、紫

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/17（TUE）：晴 Sunny

3/18（WED）：晴 Sunny

3/19（THU）：晴 Sunny

3/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/22（SUN）：晴 Sunny

獅子座 Leo（7/23～8/22）

本週關注的重點在資源與深層關係。容易思考與他人共享的資源，例如合作、財務分配或權責問題。隱性的權力結構或人際互動可能變得明顯，需要以策略方式處理。財務方面需要留意投資與借貸議題，不宜做過度冒險的決策。

本週開運色：褐、墨綠

3/15（SUN）：陰 Cloudy

3/16（MON）：陰 Cloudy

3/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/20（FRI）：晴 Sunny

3/21（SAT）：晴 Sunny

3/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

處女座 Virgo（8/23～9/22）

與他人的互動變得頻繁而重要。工作上可能需要與不同部門或合作夥伴密切協調，因此溝通非常關鍵，需要多確認細節。本週適合修復某些關係，也可能建立新的合作基礎。財務方面若涉及共同資源，需要更清楚的規則。

本週開運色：暖黃、橙紅

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/17（TUE）：陰 Cloudy

3/18（WED）：暴雨 Rainy

3/19（THU）：陰 Cloudy

3/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/22（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

工作較為忙碌，同時也容易出現混亂或臨時變動，需要保持彈性。資訊不完整時要避免過於急躁。與同事的合作關係變得重要，互相支持可以減少壓力。財務方面整體平穩。

本週開運色：藍、綠

3/15（SUN）：晴 Sunny

3/16（MON）：晴 Sunny

3/17（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/18（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/19（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/20（FRI）：陰 Cloudy

3/21（SAT）：陰 Cloudy

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

直覺與感受力提升，適合從事創意、藝術或需要靈感的工作，容易產生不錯的成果。本週社交活動可能增加，也可能遇到有趣的人。財務方面需要避免因興趣或娛樂而過度支出。

本週開運色：紫、淺海綠

3/15（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/16（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/17（TUE）：晴 Sunny

3/18（WED）：晴 Sunny

3/19（THU）：晴 Sunny

3/20（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/21（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/22（SUN）：陰 Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

情緒較敏感，家庭議題可能浮現，心思可能更多放在私人生活。適合整理空間、處理家庭責任或討論未來計畫。財務方面需要注意家庭相關支出。

本週開運色：粉玫瑰、藍

3/15（SUN）：晴 Sunny

3/16（MON）：晴 Sunny

3/17（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/18（WED）：暴雨 Rainy

3/19（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/20（FRI）：晴 Sunny

3/21（SAT）：晴 Sunny

3/22（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

溝通、學習與交流變多，可能需要處理大量訊息或短期任務。適合進行計畫討論、文件整理或策略規劃，但要注意細節避免誤解。財務方面整體穩定，但需要避免因衝動而做出快速決策。

本週開運色：黃、藍

3/15（SUN）：晴 Sunny

3/16（MON）：晴 Sunny

3/17（TUE）：晴 Sunny

3/18（WED）：晴 Sunny

3/19（THU）：晴 Sunny

3/20（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/21（SAT）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

3/22（SUN）：晴 Sunny

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

重新思考資源運用與收入模式，某些計畫可能需要重新評估，可能出現新的責任或支出。本週適合與可靠的人討論長期計畫。感情方面，關係需要更多實際支持，例如時間或資源的投入。冥王星在水瓶持續帶來長期轉變，你也會逐漸意識到自己在環境中的影響力。

本週開運色：銀白、藍紫

3/15（SUN）：陰 Cloudy

3/16（MON）：陰 Cloudy

3/17（TUE）：晴 Sunny

3/18（WED）：晴 Sunny

3/19（THU）：晴 Sunny

3/20（FRI）：晴 Sunny

3/21（SAT）：晴 Sunny

3/22（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

行動力與存在感提升。可能需要做出某些決定，或主動推動事情發展。情緒與直覺強烈，因此在行動前仍需注意現實條件。本週容易吸引他人注意，也可能遇到需要協助的人。財務方面保持穩健即可。

本週開運色：藍、藍綠

3/15（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/16（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

3/17（TUE）：陰 Cloudy

3/18（WED）：暴雨 Rainy

3/19（THU）：陰 Cloudy

3/20（FRI）：晴 Sunny

3/21（SAT）：晴 Sunny

3/22（SUN）：晴 Sunny