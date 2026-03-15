瘋電影／罪人　橫掃16項提名入圍最多奧斯卡的電影誕生

文／賴賴





瘋言瘋語：



《罪人》榮獲奧斯卡史上最多入圍的獎項，囊括最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳原創劇本、最佳攝影、最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳化妝與髮型設計、最佳原創配樂、最佳原創歌曲、最佳音效、最佳視覺效果、最佳剪輯，以及最佳選角等多項大獎。這不僅彰顯了電影在技術與表演上的卓越成就，也反映出其敘事與象徵意涵的深度。



電影前半段節奏偏慢，因為導演需要交代 1932 年密西西比南方的時空背景、雙胞胎兄弟的過往經歷，以及當地黑人社區的文化與困境。這種細膩的鋪陳使得隱喻設定格外鮮明：原本的美洲土地上僅有印地安人原住民，但隨著民族大熔爐形成，白人逐漸霸佔資源與權力，對黑人與少數族裔施加壓迫。在這個背景下， 象徵有權力與武器的白人「吸血鬼」，靠著掌控資源與暴力手段，使更多人成為受控者「殭屍」，將自身價值觀與統治模式強加於社會。



雙胞胎兄弟在家鄉建立的音樂酒館，本是屬於黑人的文化避風港，然而，隨著超自然力量的介入，這個空間逐漸被侵蝕。原本活生生的人群逐步被吸收進「怪物」的集體，呈現出對歷史暴力與社會結構的隱喻：在面對既有壓迫與新型威脅時，少數族裔必須在生存或同流合汙間做出抉擇。



電影後半段則展開一連串驚悚衝突，音樂仍是文化核心，但不再只是娛樂，而成為唯一留存的抵抗記憶象徵。角色不再只是對抗社會不公，更是直面一種既具象徵意義、又令人不安的超自然威脅——這種威脅同時指涉歷史壓迫、階級剝削與文化侵略。最終，經過血腥與智慧的抗爭，僅有少數倖存者保留了對文化、土地與歷史苦難的記憶，象徵著 肉身有限，但精神與記憶的力量仍可延續、傳承與反抗。



整部電影在節奏、歷史背景與象徵意義間取得微妙平衡：前半段的緩慢鋪陳讓觀眾理解環境與人物，後半段的驚悚與超自然衝突則將象徵意涵推向極致，使《罪人》不僅是一部懸疑驚悚片，更是一部探討歷史、文化、階級與抵抗的深刻電影作品。





片 名：罪人

英文片名：Sinners

導 演：萊恩庫格勒

演 員：邁爾斯卡頓、海莉史坦菲德、傑克歐康納、麥可B喬丹

類 型：奇幻、驚悚

片 長：2 時 18 分

上映日期：2025/04/17

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟影業

劇情大綱

《罪人》是一部由 萊恩·庫格勒（Ryan Coogler）自編、自導的超自然驚悚片，故事背景設定在 1932 年的密西西比三角洲。



主角是一對 一戰老兵雙胞胎兄弟，史莫克（Smoke）與史塔克（Stack），他們帶著一筆從黑幫世界偷來的錢回到家鄉，打算開一家 為當地黑人社區服務的音樂酒館（juke joint），希望藉此重新開始人生。



他們不只招募了爵士鋼琴手、表弟吉他手山米（Sammie）等音樂人，還讓食物與文化成為酒館的核心；然而，開幕之夜在歡樂的音樂與舞動之間，一股超自然的邪惡力量悄然降臨，慢慢侵蝕這個社區與聚會。



一開始看起來像是要創造一個充滿音樂與自由的避風港，但很快兄弟與夥伴們發現，他們面對的並不是普通的敵人，而是一種 根植於歷史與恐懼的超自然威脅。整個晚上逐步變成一場 生存與抵抗的血腥大戰，兄弟必須在恐懼與希望間拚命戰鬥，帶領剩餘的人力求存活。

▲吸血鬼蘇格蘭白人，用自己的音樂吸引無辜者受汙染。

▲當生存困難的正常人成為少數，鬼怪成為普世價值時，怎麼選擇？

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