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旅行業數位、永續轉型最高補助90%　「總經費9千萬」明起上路

▲桃園機場第一航廈出境安檢入口▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲觀光署訂定「新促進旅行業發展方案實施要點」，3月16日起上路 。（圖／資料照）

記者周湘芸／台北報導

為提升旅行業服務品質、數位應用及永續發展，交通部觀光署耗資9000萬元推出「新促進旅行業發展方案」，開放公協會辦理教育訓練申請補助，另針對業者建置電子商務管理系統、取得環保標章提供最高90%補助，明天（16日）起上路。

觀光署2019年曾推出「新促進旅行業發展方案」，當時受補助對象僅包含依法登記有案的旅行商業同業公會，及由旅行業所組成並經認可的全國性觀光公益法人。而「新促進旅行業發展方案」，補助對象則納入一般旅行業者，觀光署指出，此次方案總經費9000萬元，申請期限為明天起至今年12月31日，若預算用罄則提前截止。

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根據「新促進旅行業發展方案實施要點」，旅行業公協會及觀光公益法人辦理服務品質提升、數位能力、旅遊安全、市場開拓等教育訓練，可申請每案最多50萬元補助，但自籌款不得低於總經費10%。

針對一般旅行業，業者可依114年度「履約保證保險」申請50%保費補助（總公司上限1萬元、分公司上限2,500元）；針對今年「首次建置電子商務管理系統」的業者，最高可申請90%的首次建置費用及第一年服務費用（5人以下公司上限5萬元、6人以上公司上限10萬元）。

觀光署指出，目前各旅行業者履約保證保險費用每年約在1萬4,000餘元至5萬餘元，因應去年起履約保證保險保額及保費同步提高，考量旅遊產品於3至6個月前上架販售屬常態，突然調漲保費尚不及反應於成本，因此於「過渡時期」提供旅行業者必要協助。

觀光署也說，目前中小型微業者數位化情形尚未普及，為鼓勵業者數位升級，只要新建系統的業者，不論其系統含概功能多寡，包含訂單系統、人事管理、財務系統，均得申請補助首年建置費用。

另外，針對今年取得國內外永續、節能減碳或綠色環保相關認（驗）證、證書或標章的業者，此次方案也提供業者最高可申請90%的審查及查核相關費用補助（每間公司上限2萬元）。

根據規範，教育訓練補助需於活動前30日提出申請；履約保證保險補助需於今年6月30日前提出申請；電商系統及永續標章於今年11月30日前提出申請，同一項目已領取觀光署或其他機關補助者，不得重複申請，觀光署也將不定期抽查成效。

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