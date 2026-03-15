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聊天最大錯誤是「想著怎麼回覆」　人際關係專家：3招傾聽拉近距離

▲▼傾聽,聊天,秘密,溝通。（圖／Unsplash）

▲傾聽三層次，可拉近與對方的距離。（示意圖／Unsplash）

作者／王宏嘉／米克Mick、陳卓凡／麥可Michael
摘自／天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點

我過去在聆聽別人說話時，心思常常已經飛到下一句，忙著預想自己應該如何回覆。這樣的情況發生在工作上，可能是源自於對自己專業能力的不安全感，認為氣勢不能輸人，導致我的「傾聽」成了「備戰」；如果是私底下聽朋友傾訴心情時，我則習慣迅速從自己的角度給出「正確」的策略和解方。

我自己也曾是這種「回應文化」的受害者。直到後來，我才意識到，我錯把「提供答案」當成自己的責任，因而忽略了傾聽的本質，而沒有給予對方全然的專注與理解。

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這種「預想回覆」的模式，讓我往往錯失了與人對話最關鍵的部分：很多時候，人們要的不是你能為他們想出什麼策略，而是不帶評價的傾聽， 因為我們其實都知道什麼是正確的方法，只是當下情緒卡住了，覺得自己不被理解，而難以做出理想的行動。

所以，真正具有持久影響力的人，往往不是那些口若懸河的演說家，而是那些擅於傾聽的智者。我們必須明白一個根本的人性真理：

我們不會被我們不理解的人影響。

更進一步說，我們渴望被他人理解，這是生而為人的核心渴望。我們希望被他人看見，無論是優點，還是缺點；喜悅還是悲傷，我們都有「被看見」這個最基本、最深層的需求。

傾聽，正是滿足這種渴望的關鍵途徑。它絕非一種被動的、僅僅接收聲音的行為，而是一種需要全神貫注、主動投入、多層次運作的藝術。高效能的傾聽不僅關乎我們對文字的理解，更涉及對肢體語言的解讀、對情感的同理，以及對更高層次協作的促進。

它不是一場說服的辯論，而是一次深層連接的邀請。傾聽可以分成「身體」、「理智（大腦）」、以及「心靈（情感）」三個層次，下面將深入剖析傾聽的精髓，並探討阻礙我們成為良好傾聽者的「忌諱」行為。

這三個層次環環相扣，共同構成一個強大而主動的傾聽體系，它是建立信任、深化理解、推進合作的基石，也是真正產生影響力的核心要件。

●第一層次的傾聽： 身體的傾聽——非語言的承諾

傾聽的旅程始於我們的身體。「身體的傾聽」（TheBody Listening）是我們向對方發出的第一個、也是最直接的非語言信號，它決定了對話的基調，透露出我們對談話內容的興趣與尊重程度。

肢體語言：打開心胸，展現開放性

專注的身體傾聽，首先要求我們檢視並調整自己的肢體語言。交叉的雙手和手臂， 通常被解讀為防禦、抗拒或不感興趣。要展現出開放和接納的姿態，就必須放下雙手和手臂，避免封閉自己。

身體朝向對方與前傾：物理上的專注

將你的身體完全朝向正在與之交談的人，這是最基本的尊重。更進一步，可以再把頭部和身體微微向說話者前傾，這在生理上模擬了「靠近」和「關注」，向對方傳遞出強烈的信號：「我此刻完全在聽你說」。這種微妙的前傾，能讓說話者感到被重視，從而更願意分享。

眼神接觸：連接與專注的體現

注視對方的眼睛，是傾聽中最具力量的行為之一。眼神接觸是建立人際連結的橋梁，它能讓說話者確認你正在全神貫注地接收他們的訊息。即使是在小組討論或會議環境中，即使那個人不是在單獨和你說話，主動將目光投向發言者，不僅是對發言者的尊重，也能確保你不會錯過任何非語言線索。

聲音與面部表情的調整：積極的回應

調整自己的聲音，使聲音更具表現力，在適時的回應中尤為重要。更重要的是，利用面部表情和非語言回應來輔助對話的進行。適時的微笑、頻繁且自然的點頭， 都是「我理解你， 請繼續」的積極信號。這些微小的動作，能鼓勵說話者持續表達，並營造出一個安全、支持性的對話空間。

「身體的傾聽」雖然屬於表層，卻是所有高效傾聽的基礎。缺乏身體上的專注傾聽，後續的「理智的傾聽」和「情感的傾聽」都將成為空談。

●第二層次的傾聽： 理智與大腦的傾聽——理解與結構化思維

當身體為傾聽創造了環境，「理智的傾聽」（The Intellectual Listening）會開始處理訊息，尋求結構、邏輯和深度理解。這不僅是接收訊息，更是對訊息進行追蹤、分析、整理和反饋的過程。你可以透過下面三個方法讓自己更有效掌握對方的訊息：

一、追蹤他人思路與筆記：記憶的延伸與結構化

高效的理智傾聽要求我們能夠追蹤他人的思路，理解他們的敘事邏輯和核心論點。在與人對話中，透過傾聽追蹤他人表達的前因後果，理解他們是如何鋪陳、如何論證。複雜或冗長的對話中，必要時可以做筆記。筆記不僅是為了記錄事實，更是一種幫助大腦整理和結構化訊息的工具，它能防止思維跑偏，並確保關鍵訊息不被遺漏。

二、融合他人觀點：成為思維的「合成器」

在多人討論的聚會或會議裡，一個真正厲害的傾聽者，不只是把話聽進去，而是能做「整合」：把大家說的內容重新整理，抽出共同點、點出分歧點，並幫助大家看見可以往哪個方向靠攏。這種人像是討論現場的「合成器」，能把混亂的資訊彙整成一個說得清楚、做得到的結論，甚至能從不同聲音中整理出一致的目標，帶著團隊往前走。

三、有目的、有意向的詢問：促進觀點的形成

真正的傾聽並非單純地接受，而是透過提問來深化理解、交換思維，甚至幫助對方形成自己的觀點。提問是主動傾聽的核心工具，具有下面幾個作用：

探究結論的形成：「你是怎麼得出這個結論的？」或是「你還考慮過哪些選擇？」這類問題會鼓勵對方回溯他們的思考過程，展現論證的完整性。

重塑缺乏重點的想法：當對方的想法較發散或缺乏清晰度時，傾聽者需要介入，並幫助他們重塑想法。例如，可以詢問：對方「你的意思是⋯⋯？」 

或者，採用覆述的方式來確認理解：「你剛剛想說的是⋯⋯我的理解對嗎？」這種覆述不僅確認了訊息，也幫助說話者聽到自己的想法，從而進行自我修正和澄清。

「理智的傾聽」是批判性思維與同理心之間的橋梁，它確保了對話內容的準確理解，並將對話引向富有成效的決策或行動。

●第三層次的傾聽： 用你的心帶情感傾聽——超越語言的連接

如果說「身體的傾聽」是禮貌，「理智的傾聽」是理解，那麼「情感的傾聽」（The Empathic Listening）就是深度連接的藝術。它是三個層次中最深刻、最具療癒力的部分，要求傾聽者不僅要理解對方「說了什麼」（What）， 還要感受別人「為什麼說」（Why）和「感受如何」（How）。

一、透過同情心語言表達支持：創造安全空間 

「情感的傾聽」的核心是展現同理心（Empathy）。透過簡短而真誠的話語，表達對對方處境或感受的理解和接納，例如：

我能明白你為什麼這樣認為。 對你來說，這真是一個困難的決定。 聽起來這段經歷讓你很受挫。

這類語言並非簡單的贊同，而是一種情感上的「我在這裡支持你」的保證。它會鼓勵他人放下防備，更深層次地分享自己的感受、恐懼、掙扎，而不僅僅是停留在事實和觀點層面。

二、理解非語言線索：解讀潛在的聲音

「情感的傾聽」還包含對說話者的非語言線索進行敏銳的觀察和解讀。這些線索是潛意識的表達，往往比語言本身透露出更多真實的訊息，例如：

觀察臉部表情：是焦慮、疲憊、興奮，還是沮喪？ 聆聽語調：是堅定、猶豫、憤怒，還是平靜？ 觀察肢體語言：是否有緊張的小動作，或者身體姿勢的突然變化？ 體會感受：努力站在對方的角度，感受他此刻經歷的情緒。

三、透過提問深化情感理解

以「情感的傾聽」進行提問，目的是邀請對方探索和表達內在的感受，而不是僅僅只是給出有邏輯的答案，例如：

你對這種情況感覺如何？ 你贊同這個計畫嗎？（觀察他的猶豫） 我覺得你對這個決定有疑慮，能再多說一些嗎？

這些問題將對話從純粹的事實層面，提升到人類的真實體驗層面。當人們感受到自己的情感被看見、被接納時，他們的回應會更真誠、更具建設性。

「情感的傾聽」能讓對話充滿了人性，它是信任關係的孵化器，也是解決深層衝突的鑰匙。

▲▼《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》。（圖／天下文化）

★本文摘自天下文化《人際關係的思維槓桿：打造深刻連結的26個支點》，作者王宏嘉／米克Mick，一名熱愛將書中的知識與生活洞見分享出去的創作者，陳卓凡／麥可Michael，一名持續探索人性、情緒與生活洞見的創作者。所有的人際，都是你的自我映照。進行一場梳理自我的旅程，從關係中覺察自己，練習更懂自己、更懂他人，成為一個能連結、能感受、能愛的人。

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