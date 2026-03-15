去年痛失35歲獨子！　陸63歲婦「把小孩生回來」：家裡經濟穩定

▲吉林63歲女子因痛失獨子決定再度懷孕，透過試管嬰兒生下女嬰。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

大陸吉林省松原市一名63歲女子在失去35歲獨子後深受打擊，決定透過試管嬰兒再度懷孕把小孩「生回來」，並在4日順利剖腹產下一名女嬰。消息曝光後，引發網友熱議。

根據陸媒《極目新聞》報導，2025年1月，這名63歲女子的35歲的獨子因腫瘤去世，兒子離世後，她與丈夫長時間陷入悲痛，最後2人決定使用試管嬰兒再生一個孩子，「如果不要這個孩子，我和我老公都活不下去了，我拼了命也要生下這個孩子」。

該女子於4日接受剖腹產，成功生下一名體重約2.8公斤的女嬰，目前母女平安。女子受訪時表示，懷孕後她每天都很開心，覺得重新找到生活的希望，並且孩子出生時間剛好接近兒子離世一週年，讓她感動直呼「一週年以後孩子又回到了我身邊」。

高齡產子讓不少網友質疑她是否能把孩子養大。對此，女子表示家裡經濟穩定，目前夫妻倆每月退休金約1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元），加上還有做生意的其他收入，生活沒有問題。

另外女子也透露，她的父母都活到90歲，產檢時醫師還稱讚她的身體狀況比年輕人更好，因此相信自己至少能活到80歲，看著孩子長大。不過，女子也有做好安排「萬一我們倆都沒了，我外甥已經答應幫我養孩子，我非常放心，有沒有我們，這孩子都有一個依靠」。

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