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台海防衛壓力升溫！　解放軍東海艦隊首迎2艘055大驅

▲▼大陸打造第二批次的055型首艦「東莞號」被發現已現身舟山基地，已正式入列東海艦隊。（圖／翻攝自大陸網站）

▲大陸打造第二批次的055型首艦「東莞號」正式入列東海艦隊。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

香港《南華早報》證實，解放軍承擔台海方向作戰任務的東海艦隊，確定已正式接收2艘055型萬噸驅逐艦，分別為舷號109「東莞號」及舷號110「安慶號」。據了解，這2艘戰艦是055艦打造第二批次中的1、2號艦，讓東海艦隊結束缺裝055大驅的歷史，勢必帶給台灣沉重的國防壓力。

2艘055艦是在近日被拍攝到已現身舟山基地，正式加入東部戰區行列。東莞艦是055型第二批次打造的首艦，於2023年12月28日在上海江南造船廠下水，2025年1月進行第一次海試，隨著服役後也成為東海艦隊陣中的首艘055艦。安慶艦則於2024年3月26日在大連造船廠下水，2025年5月進行海試。

相較於第一批次的055艦，第二批次的打造改進主要集中在3個關鍵領域。首先是垂發系統的優化，將可兼容鷹擊-21 高超音速導彈，其1000-1500公里的射程已超過航母戰鬥群的防禦半徑，末段俯沖攻擊速度高達10馬赫以上，持續高機動能力讓現有的反導系統雷達無法提前預判，大幅提升055艦對海、對陸遠程打擊能力。

同時雷達系統也獲得協同升級，將新增新型米波反隱身雷達，與原有雙波段雷達形成互補，強化對隱身目標的探測能力。最後則是動力系統降噪改進，針對反潛任務需求優化設計，提升水下目標探測與打擊效率。此外，更有分析透露，第二批次打造的055型還可能升級集成電推進系統，將給未來的高能武器預留接口。

▲解放軍055型飛彈驅逐艦「南昌艦」(圖／CFP）

▲055型萬噸驅逐艦首批打造首艘「南昌艦」。（圖／CFP）

資料顯示，首艘055艦「南昌號」是在2020年1月服役，和後續的拉薩艦、鞍山艦以及無錫艦入列於北海艦隊，而大連艦、延安艦、遵義艦以及咸陽艦等4艘艦艇則入列南海艦隊。直面台海的東海艦隊一直到6年後才終於擁有這款超級戰艦，外界預計在東莞艦和安慶艦後，還會再接裝2艘055型助拳。

大陸知名軍事評論「子桑鷹脈」指出，055艦過去未部署東海艦隊，主因在於台灣海峽200公里寬，倚靠解放軍的陸基火力、遠火和戰術飛機完全可以做到「全覆蓋」。但如今局勢已變，未來的台海作戰，戰場絕不僅僅在島內，而是在第一島鏈甚至第二島鏈之間的廣闊海域。隨著055入列東海艦隊，標誌著中國的防禦重心正從「近海鎖島」向「遠洋攔截」戰略轉型。

▼南昌艦在一次遠訓任務遭遇2架美機抵近，打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味濃厚。（圖／翻攝自央視）

▲▼南昌艦在一次遠訓任務遭遇2架美機抵近，打開多個前甲板垂直發射系統的發射蓋板，火藥味濃厚。（圖／翻攝自央視）

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