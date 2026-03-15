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055艦單挑美航母編隊？　號稱可攜50枚鷹擊高超彈飽和打擊

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

軍武中心／綜合報導

挑戰美國海上軍事強權，大陸聲稱現役的055型萬噸驅逐艦，在極端作戰配置下，艦上的HT-1型垂發系統可搭載約50枚鷹擊系列高超音速反艦導彈，直接單挑整個航母編隊，對敵實施飽和打擊。

這個說法是由知名軍事評論員魏東旭在《央視網》的「威虎堂」節目所提出，認為055艦即便以單艦出擊的形式，也具備對有導彈巡洋艦和防空驅逐艦護航的航母編隊實施飽和打擊能力。由於魏東旭是以央視主任編輯身分公開此訊息，外界認為這幾乎已等於是直接官宣。

公開資料顯示，055艦搭載346B型S+X波段氮化鎵數字陣列有源相控陣雷達，可同時跟蹤數百個海空目標，提前鎖定海上的航母編隊。艦上設置112單元HT-1型VLS裝置，具備熱冷垂直發射性能，在執行遠程反艦作戰時，除裝載防空導彈和反潛導彈，也可攜帶鷹擊系列高超音速反艦導彈。

值得注意的是，在2025年北京舉行的九三大閱兵中曾首度亮相鷹擊-20高超音速反艦導彈，其最大射程1000-1500公里，巡航段飛行速6馬赫，末端突防速度10馬赫，同時具有機動變軌能力，讓全球現有艦載反導系統難以攔截，助拳055大驅以單艦對航母編隊構成飽和打擊威脅。

▼中國研製潛/艦射高超音速反艦導彈「鷹擊-20反艦導彈」（YJ-20）在93閱兵亮相。（圖／達志影像／美聯社

▲▼中國研製潛/艦射高超音速反艦導彈「鷹擊-20反艦導彈」（YJ-20）在93閱兵亮相。（圖／達志影像／美聯社）

不過外界認為，單艦對抗航母編隊，只是強調在極限狀態下055型有這種能力，軍事自媒體「國平視野」指出，在實際作戰中，055艦在執行對海打擊任務時，還需兼顧反潛、防空、反導和對陸打擊，典型配置會採用「高超彈+亞超結合彈+防空彈+反潛彈+對陸攻擊彈」 的混裝模式，不可能攜帶50枚高超音速反艦導彈。

分析認為，中國海軍強調的還是體系化作戰，戰時不會讓高價值的055型萬噸大驅，冒著被毀傷的巨大風險，讓其以海上孤艦的形式脫離編隊，前出上百海里去執行對海打擊任務，甚至是單挑武裝到整個航母編隊，這是不太現實的。

▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美軍「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）和「尼米茲號」（USS Nimitz CVN-68）航母戰鬥群在南海進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

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