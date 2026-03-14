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「就是要你管」抽好康　桃園上萬市民填寫污水用戶接管問卷

▲桃園市民填問卷「就是要你管抽好康

▲桃園市民填寫污水用戶接管問卷「就是要你管」抽好康。（圖／水務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府積極推動污水下水道建設，透過民眾問卷回饋分析檢討精進作為，並提供更好的服務品質而舉辦「就是要你管」問卷活動，線上填問卷即有機會透過抽獎活動獲得面額豐盛的禮券，活動截至115年2月底已累積逾10,475份問卷，抽獎活動將持續進行，市府水務局籲請民眾積極填寫問卷參及參與抽獎活動。

水務局表示，只要是桃園市內門牌之房屋所有權人或其直系親屬就可以填寫問卷，活動網頁為(https://www.wrbtycg.tw/win/)，登入連結(https://www.surveycake.com/s/lgYkx)線上填寫問卷，並依問卷填寫累積的份數，抽獎獲得的禮卷，相關資訊請參閱水務局訊息公告內之最新消息。

經目前已填報之問卷統計分析民眾對污水下水道建設滿意度，其中非常滿意及滿意佔比達70.1%，故民眾對於本市污水下水道建設多數抱持正面態度，逾9成調查民眾均認同完成用戶接管後後巷環境會變明亮且認同臭味問題會改善、鄰近水域(河川、排水)水質會改善，顯見民眾對於污水用戶接管完成後之效益均明瞭且認同。

又本問卷依施工階段分為用戶接管前與用戶接管後，其主要目的係為了解用戶接管前之民眾對於市府用戶接管政策之瞭解及認為之益處，並確認用戶接管後的民眾對於用戶排水設備使用習慣及維護須知之了解情況，經調查未接管民眾僅約52%了解污水設施屬民眾財產需自行維護，顯見未來可加強「私產自維」觀念宣導。

另外，為加強民眾對於用戶排水設備維護之基本概念，像是油脂、濕紙巾、衛生棉等異物，不應傾倒至雜排水管或馬桶中，以減少污水管線管線因異物阻塞之風險、延長設備使用年限；又倘因屬公共管網阻塞而冒水，民眾得透過1999或文宣上聯絡方式反映，本府均會立即派員至現場處理改善。

截至115年2月底，桃園市污水下水道用戶接管戶數已突破27萬8,000戶，從升格前3.11%提升到27.99%，11年來成長已逾九倍，在用戶接管工程成長的同時，也希望藉由問卷調查來了解民眾需求及意見，進而改善污水下水道施工相關流程，以符合民眾的期待。

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