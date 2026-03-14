桃園市績優社工及社政人員　91名受表揚　

▲桃園市115年度績優社工及社政人員表揚。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府社會局14日於市府大禮堂，舉行「115年度績優社會工作與社政人員暨家庭暴力及性侵害防治有功人士及團體表揚典禮」。市長張善政表示，面對社會上許多不幸家庭與困境案例，社工、社政人員及家暴與性侵害防治網絡夥伴，以專業與熱忱陪伴服務對象走過難關，是守護社會安全網最不可或缺的力量。

張善政指出，今（115）年有近200名社工與社政人員被推薦參與表揚，要從中選出91名實屬不易，評審委員在審查過程中，深刻感受到大家在各自崗位上的付出與傑出表現。張市長強調，市府將持續努力打造安居樂業、安全幸福的城市環境，透過市府團隊與各專業單位的協力合作，協助更多家庭走出困境；今日活動特別以在黑暗中帶來光亮的「螢火蟲」作為精神象徵，期盼每位社工都能在各個角落默默發光，為社會帶來希望與溫暖。

▲桃園市115年度績優社工及社政人員表揚。（圖／市府提供）

社會局表示，本次表揚分為「績優社會工作人員」、「社政人員績優服務獎」及「家暴性侵害防治有功人士及團體」三大類，共計表揚91名得獎者，其中包含56名績優社會工作人員、15名績優社政人員，以及20名來自警政、醫療與民間團體的專業人士與團體，肯定其長期投入社會福利與保護服務工作的貢獻。

社會局進一步表示，本次獲獎者服務領域涵蓋社會局、家庭暴力暨性侵害防治中心、教育局、衛生局、原住民族行政局、警察局、婦幼發展局、桃園地方檢察署、醫療院所及民間團體等多元單位，充分展現桃園社會安全網跨領域合作的豐碩成果。