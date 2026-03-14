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元智大學37週年校慶　半導體及環科中心大樓開工動土

▲元智37週年校慶

▲元智大學「半導體及環科中心大樓」開工動土。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學於14日舉辦創校37週年校慶系列活動，今年以「前瞻科技與永續發展」為主軸，其中最受矚目的焦點為「半導體及環科中心大樓」開工動土，象徵學校在半導體科技研發與人才培育布局上邁出重要一步。

校長廖慶榮表示，面對高教環境變化與未來發展挑戰，元智未來發展將聚焦三大方向。首先是強化科技與產業連結，「半導體及環科中心大樓」今天動土、預計一年內完工，期望整合教學、研究與產學合作，並深化與國際大學的合作，培育新世代科技人才。

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▲元智37週年校慶

▲元智大學校慶典禮中公開表揚第七屆傑出校友。（圖／元智大學提供）

其次，元智全面推動AI教育，成為台灣首所將AI列為必修課程的大學，各系皆規劃12至15學分的AI學程。廖慶榮指出，AI已成為新世代的基本能力，希望學生能善用與創造AI價值，而非被AI取代。此外，元智也持續深化國際化布局，近年在國際學生、教師及EMI課程等方面成果顯著，並獲得QS「國際化進步獎」。廖慶榮強調，面對高教環境挑戰，將以創新與合作持續前行，朝百年名校目標邁進。

當天同步舉行「半導體及環科中心大樓開工動土典禮」，並宣布成立「半導體研究中心」，打造跨領域研究與人才培育平台。中心整合電機通訊學院與工學院資源，結合課程、實作與先進設備，培育具備晶圓製程、奈米材料、薄膜沉積、封裝測試與材料分析等專業能力的人才，同時推動第三代半導體、複合半導體材料及AI製程應用研究，並建立先進材料分析平台，提升整體研發能量。

校慶活動中並表揚元智大學第七屆傑出校友，包括資訊工程學系學士班、碩士班校友連建欽，現任揚智科技執行長；化學工程與材料科學學系王武敬，現任建興光電總經理兼任執行長；工業工程與管理學系盧佳成，現任美商Cisco（思科）事業群總經理；管理碩士在職專班、管理研究所博士班魏崑楠，現任元智大學校友總會理事長，以及管理碩士在職專班余耀星，現任耀星科技董事長 ，五位校友在企業經營與產業發展領域表現卓越，並長期關心與回饋母校，成為校友典範。

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